Vor kurzem gaben "S T S" ihre Auflösung bekannt. Und auch bei "Ja eh" stehen die Zeichen auf Abschied: Die Scheibe wird die letzte von Steinbäcker in klassischer Singer/Songwriter-Tradition sein. Nur am Rande erwähnt: Es ist die beste, da in sich geschlossenste des Steirer Liedermachers.

Der 64-jährige Grazer, der aussieht wie die gesunde Version von David Crosby, scheint äußerst zufrieden - auch mit seinem aktuellen Soloalbum "Ja eh". Gert Steinbäcker war erster Sänger bei der EAV, ehe er mit Günter Timischl und Schiffkowitz 1980 das Trio "STS" ins Leben rief. Nach anfänglichen kommerziellen Startschwierigkeiten avancierte der Dreier ab der Mega-Single "Fürstenfeld" zu absoluten Aushängeschildern des Austro-Pop. Wobei alle Beteiligten sich in gegenseitigem Einvernehmen immer wieder Auszeiten für Solo-Projekte gönnten. "Aber keine Panik", lacht der wuchtige Mann herzhaft, "ich werde weiter machen mit der Musik. Die Vokabel "Rente" kommt in meinem Wortschatz nicht vor."Gert Steinbäcker: Ich fürchte, beides geht bei mir Hand in Hand. Regelmäßig berühren mich Sachen und Ereignisse aus der Vergangenheit. Gleichzeitig bin ich absolut Zukunfts-orientiert. Wenn mir mit meinen aktuellen Stücken die Vereinigung dieses eigentlichen Widerspruchs gelungen ist, habe ich mein Klassenziel voll und ganz erreicht. Andererseits: Ein Stück wie "Die beste Zeit" steckt voller Sehnsucht nach der Vergangenheit. Mich haben zwei Eckpunkte dazu bewogen, dieses Ding zu schreiben. Zum einen sind wir eine Generation, die keinen Krieg erleben musste. Zum anderen hatten wir in den 60er, 70er und 80er Jahren die Freiheit, nicht in einer digitalen Welt leben zu müssen. Wir waren damals wirklich frei in dem Sinn, dass es keine globale Überwachung wie heute gab. Auch sexuell waren wir frei, da Aids noch nicht existiert hat. All das geht mir schon irgendwie ab, weil ich weiß, dass so ein Zustand nie zurückkehren wird.Ich hatte diese Wehmut bereits in vielen Liedern, die ich vor 30 oder mehr Jahren komponiert habe. Wobei das überhaupt nicht bedeutet, dass ich ein trauriger Grübler bin. Ich fühle mich sehr geerdet und in mir ruhend. Zur selben Zeit habe ich mir künstlerisch die Freiheit des ganz großen Dramas gegönnt, indem ich zwei meiner alten Werke - "Großvater" und "Mach die Aug'n zu" - zusammen mit dem Max Steiner Orchester aufgenommen habe. Großes Kino für mich!Ich informiere mich stark, nutze täglich die Medien, um im Weltgeschehen auf dem Laufenden zu bleiben. Gelegentlich entstehen aus irgendwelchen Meldungen Songs, die durchaus aktuelle Bezüge aufweisen. Aber ich moralisiere nie. Ich erzähle nur aus subjektivem Blickwinkel. Ansonsten bin ich kein Misanthrop, obwohl ich schon bessere Zeiten erlebt habe. Doch mit über 60 nehme ich mir die Freiheit, dass ich mich für keine meiner Ansichten rechtfertigen muss.Früher haben sie Stimmungen auffangen und kritisch begleiten können. Der Künstler konnte etwas im Denken der Hörer auslösen. Inzwischen ist das schwierig geworden. Dafür ist die moderne Ära schlicht zu schnelllebig, das Aufmerksamkeits-Potenzial sinkt. Heutzutage wird oft nicht mehr differenziert, stattdessen machen Schlagworte die Runde. Das ist sehr beunruhigend und bedauerlich.Das ist tatsächlich typisch österreichisch - immer wenn sich meine Landsleute nicht zu einer eindeutigen Meinung hinreißen lassen wollen, fällt diese Floskel. Ich bin kein großer Fan von ihr. Trotzdem finde ich es faszinierend, dass man mit zwei Wörtern, die aus je zwei Buchstaben bestehen, eine ganze Lebensform zum Ausdruck bringen kann.Haltung zeigen, dass ist die klare Vorgabe in meinem Leben. Ich schwänzle nicht herum, sondern sage eindeutig, was ich denke. Alles andere ist Zeitverschwendung.Das vorweg: Wir sind enge Freunde, werden die bestimmt für immer bleiben. Das sieht man schon daran, dass ich mit den beiden Burschen den Song "Alles hat sei' Zeit" für "Ja eh" aufgenommen habe. Aber man darf nicht vergessen, dass wir ältere Herren sind, wobei ich mit 64 noch der Jüngste bin. Da hat man nicht mehr so viel Energie, um das wilde Rock & Roll-Dasein zu führen. Trotzdem kann es immer wieder zu Kooperationen zwischen uns in der Zukunft kommen. Nur eine klassische STS-Angelegenheit wird es nie mehr geben.Gert Steinbäcker spielt am Dienstag, 14. November (20 Uhr), in Regensburg (Kolpinghaus) und am Mittwoch, 15. November (20 Uhr), in Fürth (Stadthalle).___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0