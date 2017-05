Die Toten Hosen mögen nie weg gewesen sein - doch die Düsseldorfer Musiker sind mit zwei aktuellen Alben zurück, welche sie als das auszeichnen, wofür sie seit jeher gestanden haben: Punkrock de Luxe!

Ausflüge in E-Musik

Echte Klassiker

Laune der Natur" (JPK) nennt sich das Hauptwerk, bestehend aus 15 Liedern, die bereits heute als typische Tote-Hosen-Klassiker durchgehen, weil sie all das verkörpern, was diesen Fünfer inhaltlich wie musikalisch seit der Gründung 1982 auszeichnet. An dieser Stelle sprechen wir von der Fähigkeit zum Mitreißen, von Leidenschaft, Empathie und Gemeinschaft.Am selben Tag wie "Laune der Natur" erscheint auch "Learning English Lesson 2" (JKP). Dahinter verbirgt sich der Nachfolger des 1991 auf den Markt gebrachten Werks, das größtenteils aus Coverversionen von Punkmusik-Stücken besteht, die ursprünglich Ende der 1970er in England oder den USA veröffentlicht wurden.Am Konzept hat sich auch bei der zweiten "Lektion" nichts geändert: Sänger und Haupttexter Campino begab sich mit seiner Truppe sowie Punk-Ikonen wie Jello Biafra (Dead Kennedys), Damian O'Neill (The Undertones), Hugh Cornwell (The Stranglers) oder Bob Geldof (Boomtown Rats) und etlichen mehr ins Studio, um alte Underground-Kracher neu aufzunehmen.Wer diese Informationen hat, der weiß, dass Die Toten Hosen 2017 dort angelangt sind, wo sie letztlich hingehören. Nach Ausflügen in die E-Musik wie 2015 mit Hilfe des Projekts "Entartete Musik", das als Erinnerung an die Propaganda-Schau vom 24. Mai 1938 angelegt ist und an die Künstler erinnert, die durch die Kulturpolitik der Nationalsozialisten verunglimpft wurden, und Campinos Rolle als Erzähler in Sergei Prokofjews Kinder-Komposition "Peter und der Wolf", begibt das Quintett sich zurück auf die ursprünglichen Pfade.Frontmann Campino begeht Ende Juni seinen 55. Geburtstag. Andreas Frege, wie Campino bürgerlich heißt, weiß um die Stärken der beiden aktuellen Werke. Und zeigt sich bewusst stolz darauf. "Man muss vorausschicken, dass wir von der Band unglaubliche Lust hatten, mal wieder textlich wie musikalisch richtig auf die Kacke zu hauen. Nach dem künstlerisch wertvollen Album "Entartete Musik" - und ich meine das im besten Sinne des Wortes, ich stehe weiterhin voll hinter diesem Projekt - war es an der Zeit, sich auf den Tote-Hosen-Ursprung zurückzubesinnen. Der lautet: Verkörperung der Urgewalt des Punk. Die Toten Hosen waren und sind politisch. Punk war und ist es auch. Daran wird sich bei uns nichts ändern."Wobei Campino zugesteht: "Diese Produktion war nicht ganz einfach, richtig! Wobei wir hoffen, dass man dies der Platte nicht anhört", lacht er. "Wir wollen seit jeher unkompliziert rüberkommen. Fakt ist aber, dass wir exakt 475 Versionen von den insgesamt 15 Titeln auf der Platte eingespielt haben. Trotzdem hoffen wir, dass jeder Song wie eine One-Track-Version klingt, spontan und ohne den Hauch von Berechnung."Die aktuelle Platte ist zwei 2016 bzw. 2015 Verstorbenen gewidmet, dem früheren Toten-Hosen-Schlagzeuger Wolfgang "Wölli" Rohde sowie dem langjährigen Manager Jochen Hülder. Wird man sich durch den Tod von dermaßen engen Vertrauten auch schmerzlich der eigenen Sterblichkeit bewusst? Campino meint dazu betroffen: "Der Tod lauert hinter ziemlich jeder Tür, die man aufstößt. So ist diese Existenz nun mal. Dass wir unsere Platte diesen beiden engen Vertrauten widmen, hat allerdings in erster Linie mit unserem Respekt vor ihnen zu tun. Die Zwei sind gestorben. Das tut sehr weh. Aber ich akzeptiere den Tod und seine Entscheidungen."Für die Bonus-Platte "Learning English Lesson 2" haben sich Die Toten Hosen zusammen mit den Protagonisten der Lieder, zwei Dutzend Punk-Klassiker vorgenommen und diese neu eingespielt. Was steckt hinter diesem Projekt, dem erstmal bereits vor 25 Jahren gefrönt wurde? "Wir geben ganz schlicht die Flamme des Punk weiter, die vor gut 40 Jahren entzündet worden ist", schwärmt Campino. "Genau wie schon bei der Produktion von "Learning English Lesson 1" 1991 sind wir der festen Überzeugung, dass Punk-Songs, die man auf einer Party spielt, für die ausgelassenste Stimmung sorgen. Ich habe keine Ahnung, ob jemand diese neu eingespielten Lieder wirklich braucht. Aber: Wir selbst brauchen sie unbedingt! Es ist der geilste Sound der Welt."