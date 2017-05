Deborah "Debbie" Harry mag 71 sein, obwohl sie wesentlich jünger aussieht. Trotzdem ist sie keine gealterte Diva, sondern vor allem die Frontfrau der New Wave-Pioniere von Blondie und weiterhin eine personifizierte Kult-Ikone.

Geboren am 1. Juli 1945 in Miami, wuchs sie als Adoptivkind im - so Harry - "gähnend langweiligen New Jersey" auf: "Ich wollte von dort nur raus, raus, raus", erinnert sie sich heutzutage. 20jährig machte sie sich auf den Weg ins wilde New York, wo sie rasch in die Künstlerszene um den legendären Andy Warhol eintauchte. Sie arbeitete als Sekretärin, Kellnerin, Maler-Modell, Playboy-Bunny und für kurze Zeit in einem Frisiersalon, wo sie sich erstmals die dunklen Haare blond färbte, ihr späteres Markenzeichen. Die musikalische Karriere startete sie 1968 als Backgroundsängerin einer erfolglosen Folk-Band.Erst 1973, als sie den talentierten Gitarristen Chris Stein - eine Zeit lang ihr Lover und bis heute ein enger Freund - traf, lief die Sache mit der Musik richtig an. Zusammen mit einem Bassisten, Schlagzeuger und Keyboarder rief man ein Jahr später Blondie ins Leben, geprägt vom damals frisch aufkommenden Punk plus aggressivem Pop. "Aggressiver Pop plus aggressive Frontfrau, das war damals neu", meint Harry rückblickend, "daher wurden wir ziemlich rasch ziemlich erfolgreich. Wir waren schlicht aufregend!"Tatsächlich ging es Schlag auf Schlag für Blondie: 1976 die Lieblinge der New Yorker Punk-Szene, ein Jahr später die erste Nummer 2 in den Charts mit dem Song "Denis", 1979 mit "Heart Of Glass" die erste weltweite Nummer 1. Alleine das dritte Album "Parallel Lines" verkaufte sich satte 20 Millionen Mal. Dennoch löste Debbie nach acht wilden und extrem erfolgreichen Jahren die Band auf. "Klar war ich froh, eine Menge Kohle mit der Sache verdient zu haben", sagt sie heute kühl, "doch ich hatte mein eigenes Image entworfen und mit einem Mal war ich die eigene Gefangene darin. Mit einem Mal war ich weit weg vom kulturellen Underground, dem ich mich so lange verbunden und verpflichtet gefühlt hatte."Nach Veröffentlichung ihres ersten Solo-Albums pflegte Ms. Harry zwei Jahre lang den schwer kranken Mitstreiter Chris Stein. Nach dieser Phase widmete sie sich ihrer zweiten Karriere als Schauspielerin, agierte neben Stars wie Julia Roberts, Johnny Depp oder Liam Neeson. Neben den Filmen schrieb Debbie Prosa, ging mit der Avantgarde-Gruppe Jazz Passengers auf Tournee, trat in Broadway-Shows auf, um ab 1997 eine erfolgreiche - Reunion von Blondie voran zu treiben.Dieser Tage ist "Pollinator" (Warner) erschienen, das mittlerweile elfte Studio-Werk von Blondie. Die Platte wirkt wie eine Zeitschleife zurück in die späten 70er und frühen 80er. "Ich denke, genau dieser Sprung in eine für uns aufregende, irgendwie coole Ära war der Auslöser, um überhaupt ein neues Album aufzunehmen", erklärt der inzwischen 67jährige Stein entspannt. "Wir haben bei der Produktion so getan, als hätten die letzten 40 Jahre nicht stattgefunden. Also haben wir die Uhren konsequent zurückgedreht, sind ins legendäre New Yorker Studio "The Magic Shop" zum Aufnehmen gegangen, wo etwa David Bowie oder Lou Reed produzieren ließen. Wir haben uns mit John Congleton einen angesagten Produzenten geangelt, der mit David Byrne oder St. Vincent kooperiert hat. Und wir haben live im Studio eingespielt. Die ganz harte Anachronisten-Nummer demnach", lacht Stein.Denn bei Blondie ist es seit jeher so: "Wir waren und sind Punks, lieben die Gefahr, das Unerwartete, das Aufregende", analysiert Stein. "Aus dem Ding kommt man nicht mehr raus, wenn man sich mal darauf eingelassen hat. Also machen wir weiter. Bis zum großen Finale."