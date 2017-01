Berlin. Schauspieler mit gut ausgebildeten Sprechstimmen sind ein Genuss. Das gilt nicht nur auf der Theaterbühne, sondern auch auf der Kinoleinwand - besonders im Trickfilm. Wie wichtig die Stimmen für animierte Figuren sind, zeigt jetzt die zweite Filmfassung der Werke des Zeichners Jörg Hilbert und des Autors Felix Janosa um den Kinderbuchhelden Rösti: "Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott".

Es sind dann auch die hervorragenden Sprecher, die den Charakteren viel Witz verleihen. Besonders lustig sind Tom Gerhardt und Detlev Redinger, die wieder mit rheinländischem Dialekt den doppelköpfigen Feuerzangenbruder sprechen, jenen Drachen, dem Rösti bereits in Teil 1, "Ritter Rost: Eisenhart und voll verbeult", begegnet war. Die Hauptfiguren aber wurden neu besetzt: Die Stimme von Ritter Rost spricht an Stelle des Komikers Rick Kavanian dieses Mal mit großem Charme Christoph Maria Herbst - der hatte zuvor die Rolle des Prinz Protz übernommen. Dem Burgfräulein Bö leiht nicht mehr Carolin Kebekus ihre Stimme, sondern Nachwuchsstar Jella Haase, bekannt vor allem durch ihre Rolle als Schülerin Chantal in den Komödien "Fack ju Göhte".Die Handlung stellt Ritter Rost und seine Freunde vor ein Problem. Der König ist pleite und will seine teuren Ritter entlassen. Deshalb inszeniert Rösti einen Schaukampf mit dem Feuerzangenbruder: Die Ritterfreunde wollen einen Sieg gegen ihn vortäuschen. Das wäre schließlich der Beweis, dass die Ritter unverzichtbar sind. Doch der Plan geht schief. Durch die Gefechte wird dieser Kindertrickfilm zu einem echten Action-Spektakel.___Regie: Thomas Bodenstein und Marcus Hamann - Mit den Stimmen von Christoph Maria Herbst und Jella Haase - 87 Minuten - Ohne Altersbeschränkung - Im Internet: www.ritterrost-welt.de