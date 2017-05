Asheville. (tos/dpa) Stets umgab sie ein Hauch von Melancholie und etwas Geheimnisvolles. Ob in Interviews, ihren Rollen, ihren Songs - Daliah Lavi wirkte auf die Menschen. Mit 74 oder 76 Jahren - je nach Quelle - ist die gebürtige Israelin am Mittwoch in Asheville im US-Bundesstaat North Carolina gestorben.

Mit Glück und Talent

Lavi gehörte zu den populärsten israelischen Künstlern der siebziger Jahre. Eigentlich wollte die Sängerin ("Oh, wann kommst du") und Schauspielerin ("Catlow", "Old Shatterhand") Ballerina werden. Geboren in Schawe Zion nahe Haifa, startete eine Begegnung die Karriere der Tochter einer deutsch-jüdischen Breslauerin und eines russischen Vaters: Kirk Douglas, der in Israel drehte, ermöglichte der Zehnjährigen eine Ballettausbildung in Stockholm. Der Traum platzte, doch weitere Zufälle brachten sie auf Erfolgskurs.Zurück in Israel modelte die junge Lavi, einem Filmproduzenten gefiel ein Bild von ihr und er brachte sie zum Schauspiel. Zwischen 1960 und 1971 war sie in rund 40 Filmen zu sehen. Lavi arbeitete mit Stars wie Lex Barker, Yul Brynner, Dean Martin, Peter O'Toole oder Curd Jürgens. 1969 bot ein Freund ihr an, israelische Songs im britischen Fernsehen zu singen. Das Ergebnis: ihr erster Plattenvertrag. Lavi, die sieben Sprachen sprach und sang, feierte ihre größten Erfolge aber in Deutschland.Unter anderem diese enge Verbindung mit den Deutschen - obwohl sie Verwandte durch den Holocaust verloren hatte - zeigte das besondere Wesen der Sängerin. Als singende Botschafterin in Deutschland hat sich Lavi - die in vierter Ehe mit einem Industriellen verheiratet war und zwei Kinder hatte - einmal selbst bezeichnet. Im Lied "Jerusalem" besang sie die Versöhnung zwischen Palästinensern und Juden. Kein Hit, aber ein Hinweis, warum die Karriere Lavis doch kein Zufall war.