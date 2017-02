Als „Fifty Shades of Grey“ vor zwei Jahren in die Kinos kam, schlug er voll ein. 1,35 Millionen Zuschauer in der ersten Woche: Das bedeutete einen der besten Kinostarts der vergangenen Jahre.

(doz/dpa) Bei der Kritik hingegen fiel der Film durch. Auch viele Zuschauer waren enttäuscht (IMDB-Wertung von 4,1). Ob der zweite Teil nun wieder so fulminant anläuft, ist deshalb zweifelhaft. Ein Kassenschlager war auch der erste Lego-Kinofilm vor drei Jahren. In einer Nebenrolle war schon Batman zu sehen. Nun steht der dunkle Ritter im Mittelpunkt des „Lego Batman Movie“. Außerdem starten noch „Den Sternen so nah“, „Der Eid“ und „The Girl with all the Gifts“.Die Romane der Trilogie „Fifty Shades of Grey“ sind weltweite Bestseller – die Verfilmung des ersten Teils im vergangenen Jahr wurde von Fans entsprechend sehnsüchtig erwartet. Nun kommt der zweite Film der Reihe in die Kinos und erzählt weiter von der Liebe zwischen der jungen Anastasia Steele und dem erfolgreichen Geschäftsmann und Multimillionär Christian Grey. Nachdem er ihr gestanden hatte, dass er auf Sado-Maso-Spiele steht, zweifelt Ana an der Beziehung. In Teil zwei stürzt sie sich nun in ihren neuen Job, während Christian sie zurückgewinnen will - und schließlich von Schatten seiner Vergangenheit eingeholt wird. In den Hauptrollen sind erneut Dakota Johnson und Jamie Dornan zu sehen. (Regie: James Foley – Mit Dakota Johnson, Jamie Dornan, Tyler Hoechlin – 115 Minuten – ab 16 Jahren)Der erste Lego-Kinofilm hat vor drei Jahren mehr als 460 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Mit „The Lego Batman Movie“ kommt jetzt das nächste Baustein-Abenteuer auf die große Leinwand: Polizeichefin Barbara Gordon plant ein Team aus Superhelden, um Gotham vor dem Joker und anderer Bösewichte zu schützen. Das passt Batman überhaupt nicht. Er sieht seinen Ruf als einsamer Rächer in Gefahr. Seinen Egotrip durchkreuzen in diesem Animationsspaß Robin, Batgirl, Superman und Catwoman. Youtube-Star Erik „Gronkh“ Range leiht in der deutschen Version dem Joker seine Stimme. Komiker Luke Mockridge spricht Robin. (Regie: Chris McKay – 104 Minuten – ohne Altersbeschränkung)„Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“ – diesen Klassiker der Beziehungsratgeber-Weisheiten nimmt der Film „Den Sternen so nah“ ziemlich wörtlich. Regisseur Peter Chelsom („Hannah Montana“) erzählt von der Liebe zum Mann vom Mars. Das ist der Teenager Gardner (Asa Butterfield), der die hübsche Tulsa (Britt Robertson) beim Chatten kennenlernt. Doch Gardner ist der Sohn einer Astronautin, wurde bei einer Mars-Expedition geboren und lebt darum auf einem anderen Planeten. Seit Jahren sehnt der Teenager sich danach, der Einsamkeit zu entfliehen, ein normales Leben zu führen und Tulsa endlich nicht nur auf dem Bildschirm zu sehen. Die Ärzte befürchten, dass sein Körper der Erdatmosphäre nicht gewachsen sein könnte. Trotzdem macht er sich auf die gefährliche Reise zur Erde. (Regie: Peter Chelsom – Mit Asa Butterfield, Britt Robertson, Gary Oldman – 121 Minuten, frei ab 6 Jahren)Baltasar Kormákur hat Filme in Szene gesetzt wie die romantische Komödie „101 Reykjavik“ oder zuletzt das Bergdrama „Everest“, das prominent mit Jake Gyllenhaal und Keira Knightley besetzt war. Nun berichtet der Isländer in seinem aktuellen Film von einem erfolgreichen Herzchirurgen in Reykjavik. Finnur, vom Regisseur selbst verkörpert, ist recht besorgt um seine volljährige Tochter Anna. Die liebt zwar das Nachtleben, um ihr berufliches Vorankommen aber kümmert sich Anna wenig. Und dann verliebt sie sich auch noch in einen seltsamen Drogendealer. Finnur will den schlechten Einfluss des Drogendealers auf seine Tochter beenden. (Regie: Baltasar Kormákur – Mit Hera Hilmar, Baltasar Kormákur, Gísli Örn Garðarsson – 110 Minuten – frei ab 16 Jahren)In einer dystopischen Zukunft ist fast die gesamte Menschheit vom einem bösartigen Pilz befallen und ein Großteil der Erde von hirntoten, zombieartigen Wesen bevölkert. Eine letzte, wenn auch kleine Hoffnung aber bleibt: Es gibt eine Gruppe von Kindern, die zwar ebenfalls infiziert, deren Gehirne jedoch noch nicht in Mitleidenschaft gezogen sind. Das führt dazu, dass die Kinder ihren Ess-Impuls unter Kontrolle halten können. Auf einer Militärbasis werden sie von einer Wissenschaftlerin (Glenn Close) untersucht sowie von einer Lehrerin (Gemma Arterton) unterrichtet. Der vom Schotten Colm McCarthy in Szene gesetzte Film basiert auf dem gleichnamigen Roman „The Girl with All the Gifts“ von Mike Carey. (Regie: Com McCarthy – Mit Paddy Considine, Gemma Arterton, Glenn Close – 111 Minuten – frei ab 16 Jahren)