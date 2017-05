München. Es war ein besonderer Termin von Kanzlerin Angela Merkel am Montagabend in München: Nach ihrem offiziellen Gespräch mit den versammelten Unions-Fraktionsvorsitzenden hat die CDU-Chefin eine Art Fan-Club getroffen: die von Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel (CSU) ins Leben gerufene Wählerinitiative zur Unterstützung von Merkels Wiederwahl. "Danke, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben", sagte Merkel zu ihren meist altgedienten und lebenserfahrenen Wahlkampf-Helfern. Darunter sind neben Waigel beispielsweise die CSU-Politiker Alois Glück, Michael Glos und Kurt Faltlhauser. Waigel sprach von "ganz alten Kameraden", die sich zu Merkels Unterstützung zusammengefunden hätten. "Ein Fanclub sind wir nicht - dazu haben wir nicht mehr das richtige und adäquate Alter." Aber alle seien mit Überzeugung dabei.

Nicht zum Unterstützerkreis zählt übrigens CSU-Chef Horst Seehofer. Auf die Rekrutierung aktiver Politiker habe man weitgehend verzichtet, sagte Waigel. Mit dabei in der Gaststätte "Zum Franziskaner" war aber ein anderer: Bayerns Innenminister und CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann. Der, so berichtete Waigel, habe vormittags noch per SMS angefragt, ob er auch vorbeikommen dürfe.