München. "Wehrsportgruppen" und "NSU", "Freikorps Havelland" und "Kameradschaft Süd": Rechtsextreme Gruppen terrorisieren immer wieder das Land. Laut einer Zählung des Terrorforschers Daniel Köhler verübten Rechtsradikale seit 1971 insgesamt 229 Morde und mehr als 2100 Brandanschläge. Ihre Angriffe richten sich gegen vermeintliche oder tatsächliche Ausländer, gegen staatliche Institutionen, Juden und Linke, in jüngster Zeit auch gegen Muslime. Beispiele für Prozesse:

Mai 2005: Das Bayerische Oberste Landesgericht verurteilt in München den Neonazi Martin Wiese zu sieben Jahren Haft. Als Anführer einer "Schutzgruppe" hatte er einen Bombenanschlag auf die Einweihungsfeier des Jüdischen Zentrums in München geplant. Wiese und die drei mit ihm verurteilten Täter waren Mitglieder der rechtsextremen Vereinigung "Kameradschaft Süd".Seit Mai 2013 wird in München gegen Beate Zschäpe und mutmaßliche Unterstützer der Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) verhandelt. Zschäpes 2011 gestorbene Komplizen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt sollen zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen ermordet haben. Neun der Opfer waren türkisch- oder griechischstämmige Gewerbetreibende. Zudem soll der NSU mit zwei Sprengstoffanschlägen Dutzende Menschen verletzt haben.März 2017 : Das Oberlandesgericht München verurteilt vier Mitglieder der "Oldschool Society" zu drei bis fünf Jahren Haft. Nach Überzeugung des Gerichts wollte die Terrorgruppe Anschläge auf Asylbewerberheime verüben, um Flüchtlinge zu vertreiben. Zwei Angeklagte und die Bundesanwaltschaft legen Revision ein.Seit März 2017 läuft vor dem Oberlandesgericht Dresden der Prozess gegen acht mutmaßliche Rechtsterroristen der "Gruppe Freital". Die Bundesanwaltschaft wirft ihnen die Bildung einer terroristischen Vereinigung und versuchten Mord vor. Mit illegalen Sprengkörpern sollen sie Asylheime und Linken-Einrichtungen attackiert haben.März 2016: Anders als der Name nahelegt, wird den Mitgliedern der Gruppe "Weisse Wölfe Terrorcrew" (WWT) keine Bildung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Gleichwohl verbietet Bundesinnenminister Thomas de Maizière den Verein. Die gewaltbereite Gruppe bekenne sich "offen zu den Werten des Nationalsozialismus" und wolle "eine Diktatur nach diesem Vorbild errichten", sagt de Maizière. Bei den Mitgliedern hatte die Polizei im Oktober 2015 mehrere Waffen und kistenweise explosives Material gefunden.