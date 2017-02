Kabul. Die Bergkuppe liegt still im Winterwind, Männer in schweren Splitterschutzwesten und mit Visieren vor dem Gesicht knien im Matsch und schieben vorsichtig Erde zur Seite. Zentimeter für Zentimeter. Sie wühlen in den Eingeweiden vergangener Kriege. Schneeflocken waschen vor ihren Augen kleine, gerundete Metallrücken frei - russische, chinesische, iranische Minen liegen hier, eingekauft für afghanische Kriege. Innerhalb von nur zwei Stunden finden die Räumer drei weitere, nur Zentimeter unter lockerem Geröll. Erst vor sechs Monaten ist ein Junge namens Hassib hier auf eine Mine getreten. Sie hat ihm den Fuß abgerissen.

Eine ewige Frontlinie

Geschichte wiederholt sich

Dieser Berg in der Nähe von Kabul war bis vor nicht allzu langer Zeit eine Frontlinie von gleich mehreren Kriegen. Sowjetische Soldaten, die 1979 in Afghanistan einmarschiert waren, haben hier gegen die Freiheitskämpfer der Mudschaheddin gekämpft, später die Taliban gegen ihre Gegner von der Nordallianz. Jetzt ist ein neuer Krieg entbrannt, der zu Tausenden neue Sprengsätze gebiert: der Krieg der Taliban gegen die afghanische Regierung.Afghanistan gilt als eines der am schwersten verminten Länder der Welt. 715 000 Antipersonen-Minen haben Minenräumer seit 1989 bisher gefunden und zerstört. Dazu kamen 30 000 Panzer-Minen und fast zwei Millionen sogenannte nicht detonierte Kampfmittel, also Munition aller Größen und Sorten, Handgranaten, Mörser, Raketen. Was hochging, hat Zehntausende zu Krüppeln gemacht.Nun wiederholt sich die Geschichte. Nun gibt es wieder viele Menschen ohne Füße, Unterschenkel, Beine, Hände, Arme. Denn der neue Krieg verseucht quadratkilometerweise Gegenden, die teilweise schon geräumt worden waren, erneut mit Minen und anderen explosiven Überbleibseln von Gefechten. 133 der 407 Bezirke des Landes seien nun wieder umkämpft, hieß es am Mittwoch in einem neuen Bericht einer US-Behörde. Rund neun Millionen Menschen sollen in diesen Bezirken leben. Es wäre fast ein Drittel aller Afghanen.In der Trauma-Klinik der italienischen NGO-Emergency in der hart umkämpften Provinz Helmand zum Beispiel, sagt Direktor Dejan Panic, sind mittlerweile die meisten Patienten wieder Minenopfer: Soldaten, Bauern, Hausfrauen, Schüler. Die Zahl der Opfer von nicht detonierten Kampfmitteln ist auch stark gestiegen: um 67 Prozent bis September 2016 gegenüber 2015, sagen die UN. Die meisten Opfer waren Kinder.Eigentlich hatte Afghanistan 2013 minenfrei sein sollen. Jetzt wurde ein neues Jahr gesetzt: 2023. "Aber das ist auch nicht mehr sicher", sagt der Leiter des afghanischen Direktorats für die Koordinierung der Minenräumung, Mohammed Schafik Jusufi. Zum einen geht den Minenräumern das Geld aus. In den vergangenen Jahren, sagt Jusufi, hätten die Minenräumer zwei Drittel ihres Budgets verloren. Das Geld der internationalen Geber ging eher an andere Krisenherde, den Irak, Syrien. Die Regierung hat nun die Minenräumung in eine nationale Prioritätenlisten aufgenommen. Das soll die Geber ermuntern, wieder mehr zu spenden.Viele dieser Sprengsätze haben die Taliban gelegt. Besonders viele vermuten die Experten in den Provinzen Helmand und Farah im Süden und Westen sowie in Kundus und Baghlan im Norden. Dort gab es in den vergangenen Monaten die schwersten Kämpfe. "Das ist aber nur ein erster Überblick", sagt DMAC-Direktor Jusufi. "Wir haben bisher nur auf 22 Provinzen geschaut. Und nur auf die Gegenden, zu denen wir Zugang hatten."