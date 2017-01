Istanbul. Zweieinhalb Wochen nach dem Angriff auf einen Istanbuler Club in der Silvesternacht hat der gefasste Hauptverdächtige nach offiziellen Angaben seine Schuld eingeräumt. "Der Terrorist hat seine Tat gestanden", sagte der Gouverneur der türkischen Millionenmetropole, Vasip Sahin, am Dienstag. Auch die Fingerabdrücke von Abdulgadir Mascharipow, der in der Nacht zuvor in Istanbul festgenommen worden war, passten zu denen vom Tatort.

Mascharipow soll an Silvester in dem Istanbuler Club Reina 39 Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt haben. Dem Angreifer war danach die Flucht gelungen. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte den Anschlag in der Neujahrsnacht für sich reklamiert. Sahin sagte, Mascharipow sei 1983 in Usbekistan geboren worden. Er sei in Afghanistan ausgebildet worden und spreche vier Sprachen. Vermutlich sei er vor einem Jahr in die Türkei gekommen. Bei der Festnahme seien bei Mascharipow 197 000 US-Dollar und zwei Pistolen sichergestellt worden. Den Decknamen Mascharipows gab der Gouverneur mit Ebu Muhammed Horasani Abdulkavi an.Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sagte in Ankara, der mutmaßliche Angreifer sei "bei einer erfolgreichen Operation unserer Sicherheitskräfte" gefasst worden. Erdogan fügte hinzu: "Ich habe es bereits zuvor gesagt, in diesem Land wird keiner mehr ungeschoren davonkommen."