Kiel. Die nach Polizeiangaben bislang bundesweit größte Anti-Terror-Übung im öffentlichen Raum läuft seit Donnerstagmorgen im Großraum Kiel. Insgesamt rund 1500 Polizisten aus acht Bundesländern, der Bundespolizei, Rettungskräfte und Opfer-Darsteller sind an der Übung "Pandora" beteiligt.

Dabei geht es um drei fiktive Anschläge: Zuerst wurde auf dem Flughafen Kiel-Holtenau der Überfall auf den Geburtstagsempfang des britischen Konsuls in einem Hotel simuliert. Dieses Szenario spielte im Empfangsgebäude des Flughafens. Vom ersten Notruf über die Einordnung in der Einsatz-Leitstelle und die Mobilisierung der Aufbauorganisation der Polizei in Terrorfällen wurden die Alarmketten durchgespielt.