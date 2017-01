Antonio Tajani, Kandidat der Europäischen Volkspartei, beerbt EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Dabei stellte der frühere Berlusconi-Sprecher für etliche Abgeordnete eine "Provokation" dar.

Straßburg/Amberg. Bei Antonio Tajani wirkte der kurze Wahlkampf um das Präsidentenamt im Europaparlament wie eine große Umarmung. Mit Engelszungen umschmeichelte der 63-jährige Jurist aus Rom bis zuletzt die Kollegen der anderen Fraktionen. "Ich werde alle Abgeordneten und Gruppen unterstützen", versicherte der Kandidat der Europäischen Volkspartei in seiner Bewerbungsrede am Dienstag. Den Konservativen sagte er Einsatz gegen den Terrorismus zu, den Grünen Klimaschutz, den Linken Engagement für die Arbeitslosen in Europa. "Es gibt keine Freiheit, es gibt keine Würde ohne Arbeit", rief Tajani ins Rund des Straßburger Plenums. Und tatsächlich: Nach der vierten Runde der Wahl stand Tajani als Nachfolger des deutschen Sozialdemokraten Martin Schulz fest. Er gewann schließlich mit 351 Stimmen in einer Stichwahl gegen den Sozialisten Gianni Pittella. Im letzten Wahlgang genügte die einfache Mehrheit. Bittere Pille dabei: Er hatte weniger als die Hälfte der 751 Abgeordneten hinter sich.Tajani war Kandidat der größten Fraktion und hatte auf dem Papier von Anfang an die besten Chancen bei der Präsidentenwahl. Durchgesetzt hat sich der ehemalige EU-Kommissar letztlich auch wegen einer Vereinbarung seiner EVP mit den Liberalen, die ihren eigenen Kandidaten Guy Verhofstadt zurückzogen. Für viele im Haus war der edel ergraute Konservative ein rotes Tuch. "Für alle Nicht-Hardliner ist der Mann eine Provokation", sagte zum Beispiel der SPD-Abgeordnete Udo Bullmann dem "Spiegel".Vorgehalten wird dem ehemaligen EU-Kommissar vor allem die Nähe zum früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi von der Forza Italia, dem Tajani einst als Pressesprecher diente. Er führte zeitweise die römische Redaktion der Mailänder Tageszeitung "Il Giornale", die der Familie Berlusconi gehört.Auch zu seiner Zeit als EU-Kommissar zwischen 2008 und 2014 gibt es kritische Fragen. Ende 2016 musste er sich vor dem zuständigen Untersuchungsausschuss im EU-Parlament für seine Rolle im Abgas-Skandal rechtfertigen, war er doch für die Regulierung der Autobranche zuständig. Die Abgeordneten warfen ihm vor, zu viel Rücksicht genommen zu haben.Auch der Amberger Europaabgeordnete Ismail Ertug (SPD) äußerte Kritik nach der Wahl Tajanis: "Besonders enttäuscht bin ich von Guy Verhofstadt, der im letzten Moment einen Deal mit den Konservativen eingegangen ist und seine Zustimmung zu Tajani mit dem Vorsitz der Konferenz der Ausschussvorsitzenden abkaufen hat lassen." Entgegen all seiner Aussagen der letzten Wochen sei ihm dieser Posten "offenbar wichtiger als die politische Zukunft der Europäischen Union". Nach Meinung Ertugs habe "eine Koalition aus Konservativen und Liberalen Europa in der letzten Dekade in eine tiefe Sinnkrise gestürzt".