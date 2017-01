Berlin. Bundesregierung und Wahlleitung rechnen mit Manipulationsversuchen bei der Bundestagswahl im Herbst und treffen Gegenmaßnahmen. "Anschläge können schon lange nicht mehr nur mit Sprengstoffgürteln begangen werden, sondern auch mit Bits und Bytes per Hackerangriff", sagte Justizminister Heiko Maas (SPD) der "Welt am Sonntag". Deshalb baue man gerade ein Cyber-Abwehrzentrum auf. "Wir rüsten uns also sehr gezielt auch mit technischen Abwehrmitteln."

Bundeswahlleiter Dieter Sarreither rechnet mit Hacker-Angriffen auf sein Verwaltungsnetz: "Wir bereiten uns auf vielfältige Angriffsstrategien durch Cyber-Attacken vor, spielen Szenarien durch", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Dafür habe man die Infrastruktur des Rechenzentrums verdreifacht, könne Rechner und Standorte wechseln. Die Bundestagswahl sei technisch so abgesichert, "dass sie gegen alle Manipulationsversuche geschützt ist".Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) warnte in den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Was technisch möglich ist, findet auch statt. ... Niemand darf sich der Illusion hingeben, in Deutschland würde so etwas aus purem Anstand unterbleiben."Facebook will mit Blick auf die Bundestagswahl auch in Deutschland härter gegen die Verbreitung gefälschter Nachrichten vorgehen. Als Partner werde das Recherche-Zentrum Correctiv von Nutzern gemeldete Inhalte prüfen und gegebenenfalls als zweifelhaft auszeichnen, kündigte das Online-Netzwerk an. Die Nutzer würden die Möglichkeit bekommen, einen Beitrag als potenzielle Falschmeldung zu markieren.