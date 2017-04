Er war schon als Rucksacktourist, Reiseführer, Vater, Freund und natürlich als Wirtschaftsminister und SPD-Vorsitzender in Israel. Jetzt ist Sigmar Gabriel als Außenminister da - mit neuen, aber begrenzten Möglichkeiten.

Jerusalem. In seinen ersten drei Monaten als Außenminister war Sigmar Gabriel in 21 Hauptstädten auf vier Kontinenten. Sein 22. Antrittsbesuch ist aber einer der wichtigsten. Einen symbolträchtigeren Termin hätte Gabriel sich für diese Reise nicht aussuchen können. Es ist Jom ha-Schoah, der Holocaust-Gedenktag Israels. Sein erster Weg führte ihn am Montag zur Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, anschließend besuchte er das Grab von Oscar Schindler.Die heutigen engen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel seien "ein Geschenk, das wir im Wissen um den Zivilisationsbruch der Schoah nur in Dankbarkeit und Demut annehmen können", sagt Gabriel. Israel gehört für Gabriel den Ländern, für die er sich seit seiner Jugend am meisten interessierte. Er reiste als Rucksacktourist vom syrischen Aleppo über Jerusalem ans Rote Meer, spielte später bei Gruppenreisen parteinaher Organisationen auch schon mal den Reiseleiter. Dabei lernte er einen seiner engsten Freunde kennen: Danny Wieler lebt in einem Kibbuz in der Nähe des Gazastreifens. Gabriel hat aber auch eine zwiespältige Familiengeschichte, was den Holocaust angeht. Sein Vater war bis zu seinem Tod 2012 überzeugter Nazi und Auschwitz-Leugner. Seine älteste Tochter stammt dagegen mütterlicherseits von Holocaust-Opfern ab. Seine persönliche Beziehung zu Israel hat Gabriel aber nicht davon abgehalten, sich kritisch mit der Politik der israelischen Regierung auseinanderzusetzen. Wenn Gabriel am Dienstag erst Palästinenserpräsident Mahmud Abbas und dann den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu trifft, stehen die Chancen auf Fortschritte nicht besonders gut. Gabriel befürchtet, dass nicht mehr viel Zeit bleibt.