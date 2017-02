Berlin. Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin wird die Beschlüsse von Bund und Ländern für schnellere Abschiebungen von Flüchtlingen nicht umsetzen. "Das meiste, was in der Vorwoche beschlossen wurde, ist aus Berliner Sicht nicht zustimmungsfähig", sagte Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek am Montag. "Ausreisezentren oder die Verlängerung der Aufenthaltszeit in Erstaufnahme-Einrichtungen - das widerspricht diametral unseren Vorstellungen von humaner Flüchtlingspolitik." Berlin setze auf Bleibeperspektiven für Geflüchtete und auf Anreize für freiwillige Rückkehr in ihre Heimat.

Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatten sich am Donnerstag darauf verständigt, bald einen Entwurf für ein "Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht" vorzulegen. So sollen Asylbewerber ohne Bleibeperspektive aus der Erstaufnahmeeinrichtung abgeschoben und nicht in Kommunen untergebracht werden. Der Vorschlag von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), Ausreisezentren des Bundes einzurichten, soll weiter beraten werden.