Wegen der Krisen in der Ukraine sind auch die Beziehungen zu Bayern arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Obwohl das Problem ungelöst ist, soll sich nach dem Willen der beiden Ministerpräsidenten nun aber einiges ändern.

Richtung Europa

Beziehungen vertiefen

Kiew/München. "Ein einziger Befehl und es gibt kein Problem mehr im Donbass." Und dieser Befehl müsse vom russischen Präsidenten Wladimir Putin kommen. Ebenso eindringlich wie voller Emotion schildert der ukrainische Regierungschef Wladimir Groisman die Situation in seinem Land. Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) hört die Botschaft - und sie kommt an. Schuldzuweisungen wolle er keine machen. Putin sage ihm immer "die (Ukraine) haben Verpflichtungen, wir (Russland) haben Verpflichtungen. Doch die Lage ist "festgefahren", resümiert Seehofer.Einen Tag ist Seehofer nach Kiew gereist, auf ausdrücklichen Wunsch von Präsident Petro Poroschenko. Mehrfach hatte er zuletzt Putin in Moskau getroffen. Nun wollte er sich die Lage im Land auch von ukrainischer Seite schildern lassen.Und Groismans Schilderung könnte kaum nachdrücklicher sein. Sein Land strebe eindeutig in Richtung Europa. Das sei inzwischen keine Frage mehr. Die Regierung sei sich bewusst, dass sie noch viele Reformen umsetzen müsse, doch es gehe voran - bei Rente, Bildung, Gesundheit und der Aufteilung des Bodens. Diese Prozesse seien aber schmerzhaft und forderten viel Kraft. Am Westkurs des Landes ändere dies nichts. Doch Russland sei in die Ukraine einmarschiert - täglich landeten bis zu 100 Artilleriegeschosse auf ukrainischer Seite. "Was Putin tut, ist einfach Gräuel", sagt Groisman. Die von Russland annektierte Krim sei inzwischen "kein Kurort mehr, sondern eine Militärbasis, die eine Bedrohung für die gesamte zivilisierte Welt darstellt".Die Ukraine sei bereit, alle Forderungen aus dem Minsker Abkommen zu erfüllen. Alles sei erfüllt, oder im Umsetzungsprozess. Doch Russland handle seinerseits nicht. Die Ukraine sei nicht der Aggressor, betont er. Seehofer kennt diese Argumentation mit etwas anderer Gewichtung aus Moskau. Für den ukrainischen Regierungschef ist klar: Sein Land will Frieden. Die wirtschaftliche Lage, die sich nach den Maidan-Protesten und dem russischen Vorgehen auf der Krim und in der Ostukraine erheblich verschlechtert hatte, fasse wieder Tritt. Auch die bayerisch-ukrainischen Wirtschaftsbeziehungen wachsen. Um 26 Prozent legte der Handel im vergangenen Jahr zu.Das ist die Vorlage für Seehofer. Er lädt Groisman für Herbst oder Winter nach München ein. Er wolle ein Treffen mit "hochkarätigen" Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft organisieren. Ziel: Das Verständnis für die Ukraine soll wachsen. Das könne auch die Bereitschaft zu Investitionen in dem Land am Schwarzen Meer verstärken. "Bayern hat Interesse an einer Vertiefung der Beziehungen", sagt Seehofer, denn in letzter Zeit seien diese doch etwas eingeschlafen. Groisman sagt zu. Das sei eine "hervorragende Idee". Die Vertiefung der Hochschulzusammenarbeit sei ihm ein Anliegen. ADas Bekenntnis zu Europa zog sich durch alle Gespräche. "Wir wollen nicht ,Back to the USSR'" (wir wollen nicht zurück in die UdSSR), sagte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. "Da waren wir schon, unsere Zukunft ist in Europa." "Sehr interessant und lehrreich" seien seine Gespräche gewesen, bilanzierte Seehofer nach einem Treffen mit Präsident Poroschenko. Dieser bezeichnete Bayern und Seehofer speziell als wahren Freund. Im Anschluss zogen sich beide in dessen Privatresidenz zu einem Abendessen zurück. Für deutsche Staatsgäste hat es eine solche Geste jedenfalls noch nicht gegeben.