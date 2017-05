Berlin/Düsseldorf. Steuerfahnder in Nordrhein-Westfalen gehen möglichen Tricksereien deutscher Unternehmen über Briefkastenfirmen auf Malta nach. Wie der nordrhein-westfälische Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) am Mittwoch in Berlin mitteilte, wird ein anonym an die Wuppertaler Steuerfahnder übermittelter Datenträger mit bis zu 70 000 maltesischen Firmen mit weltweiten Kontakten geprüft. Nach einer ersten Auswertung durch die Steuerfahnder stünden 1700 bis 2000 dieser Firmen in Verbindung mit deutschen Eigentümern. Lediglich 270 seien nach deutschen Gesetzen auch angemeldet. Diese Größenordnung sei zwar bekannt. Aber tatsächliche Namen, Adressen und Strukturen seien erst jetzt nachvollziehbar.

Es gehe auch um nicht angemeldete Niederlassungen bekannter deutscher Konzerne. Wenn Firmen nicht angemeldet seien, gebe es einen Anfangsverdacht. Offiziell fallen laut Walter-Borjans auf Malta zwar Körperschaftsteuern von 35 Prozent an. Für ausländische Gesellschafter aber gebe es eine Rückzahlung dieser Körperschaftsteuer von sechs Siebtel. Diese Rückzahlung müsse in Deutschland aber versteuert werden.