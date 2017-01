Berlin. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur Änderung von ärztlichen Zwangsmaßnahmen beschlossen. Künftig soll demnach die Entscheidung für eine zwangsweise angeordnete medizinische Behandlung von einer freiheitsentziehenden Unterbringung getrennt werden. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) bekräftigte am Mittwoch, dass es darum gehe, alle Betreuten möglichst gut zu versorgen und die Grundrechte zu wahren. Das Bundesverfassungsgericht hatte die bestehende Verknüpfung von Zwangsmaßnahme und Freiheitsentzug kritisiert. Problem sei, dass nicht-einwilligungsfähige Patienten, die stationär in einer nicht geschlossenen Einrichtung behandelt würden, de facto aber immobil gewesen seien oder sich geweigert hätten, ihre Einrichtung zu verlassen, nicht gegen ihren Willen ärztlich behandelt werden dürften. Dies könne im schlimmsten Fall zum Tod führen.

Künftig sollen eine Zwangsbehandlung und eine freiheitsentziehende Unterbringung einzeln richterlich genehmigt werden. Voraussetzung für eine medizinische Zwangsmaßnahme soll ein vollstationärer Aufenthalt sein, damit auch eine ärztliche Nachbetreuung gewährleistet ist. Das müsse jedoch nicht in einem geschlossenen Teil des Krankenhauses stattfinden, so Maas. Ambulante ärztliche Zwangsbehandlungen blieben ausgeschlossen. Die Regierung will mit dem Gesetz auch das Selbstbestimmungsrecht der Betreuten verbessern, indem Patientenverfügungen stärker ins Gewicht fallen.