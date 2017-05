Ulm. Die Bundeswehr hat nach Überzeugung eines ihrer wichtigsten Generäle trotz der Affäre um rechtsextreme Umtriebe kein größeres Problem mit dem Rechtsradikalismus als die Gesellschaft. "Wir sind kein Hort von Rechtsextremen und Rechtsradikalen", sagte Generalleutnant Richard Roßmanith, Befehlshaber des Multinationalen Kommandos Operative Führung in Ulm, am Dienstag. "Es gibt, wie in der Gesellschaft auch, eine bestimmte Anzahl von Menschen, die eine solche Prägung haben", sagte er bei einer Konferenz von Militärpsychologen in Ulm. Das dürfe nicht hingenommen werden. Jeder Rechtsradikale in der Truppe sei "einer zu viel", sagt Roßmanith. "Natürlich stehen wir - übrigens zusammen mit der Polizei, die vergleichbare Herausforderungen hat - in einem besonderen Fokus und haben eine besondere Verpflichtung."