Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält nichts von Vorschlägen aus ihrer Partei, als Reaktion auf rechtsextreme Tendenzen in der Bundeswehr zur Wehrpflicht zurückzukehren. "Was die Bundeswehr braucht, ist Berechenbarkeit in ihrer Entwicklung", sagte die CDU-Chefin am Donnerstag in Berlin nach einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 sei eine grundsätzliche Entscheidung.

Die Rückkehr zur Wehrpflicht hatte der CDU-Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg gefordert. Die Aussetzung habe bewirkt, dass die Bundeswehr keinen Querschnitt der Gesellschaft mehr abbilde, sagte der Oberstleutnant der Reserve der Funke Mediengruppe. Wehrdienstleistende seien aber "ein verlässliches Frühwarnsystem", um Extremismus zu erkennen. Merkel unterstützte zugleich die von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) vorgeschlagenen Konsequenzen aus dem Fall des mutmaßlich rechtsextremen Oberleutnants Franco A., der unter Terrorverdacht steht. Dazu gehören eine Überprüfung der Wehrdisziplinarordnung und ein neues Programm "Innere Führung heute".Rufen nach mehr deutschen Soldaten in Afghanistan erteilte Merkel eine Absage. "Ich glaube nicht, dass wir sozusagen an erster Stelle stehen, wenn es darum geht, unsere Kapazitäten dort zu erhöhen", sagte Merkel nach dem Gespräch mit Stoltenberg. Sie habe dazu "keine konkreten Pläne". Die Kanzlerin zeigte sich offen für Diskussionen über eine mögliche Einbindung der Nato in den Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Irak und in Syrien.