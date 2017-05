Der Skandal um den rechtsgesinnten Offizier Franco A. zieht immer weitere Kreise. Das Verteidigungsministerium hat Hinweise auf ein rechtsextremes Netz. Von der Leyen steht unter Druck und sagt eine USA-Reise kurzfristig ab.

Berlin. Bei den Terrorermittlungen in der Bundeswehr zeichnet sich ein rechtsextremes Unterstützer-Netzwerk um den verhafteten Offizier Franco A. ab. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte kurzfristig eine USA-Reise ab, um die Aufklärung voranzutreiben. Sie machte deutlich, dass sie sich mit ihrer Kritik an der Führungskultur der Bundeswehr nicht aus der Verantwortung stehlen will. "Ich habe immer die Gesamtverantwortung", betonte sie.Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen gegen den terrorverdächtigen Offizier. Wie viele Menschen im "soldatischen Umfeld" von Franco A. dessen Überzeugungen geteilt haben, könne man noch nicht sagen, sagte der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Volker Wieker, am Dienstag. Der Bundeswehr seien einige Namen bekannt. Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland hat das Ministerium Hinweise auf ein kleines rechtsextremistisches Netzwerk mit bis zu fünf Mitgliedern. Auch ein mutmaßlicher Komplize sitzt in U-Haft. Der terrorverdächtige Offizier stahl möglicherweise Munition. "Wir haben Unstimmigkeiten festgestellt", sagte Wieker. Es handele sich um Munition, die angeblich bei einer von Franco A. geleiteten Schießübung verwendet worden sein soll. A. soll als syrischer Flüchtling getarnt eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Zuletzt war er in einer Kaserne stationiert, in der rechtsextremes Gedankengut wohl zumindest teils akzeptiert war.Laut Verteidigungsministerium fanden die Inspekteure des Heeres und der Streitkräftebasis bei einem Besuch an dem Standort in Illkirch Hakenkreuz-Kritzeleien auf Wänden und auf einem Sturmgewehr. An den Wänden hingen Landser-Bilder und andere "Wehrmachts-Souvenirs". Nach Angaben von Ermittlern führte Franco A. eine Liste mit möglichen Anschlagsopfern. Laut "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe) hatte A. auch den ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck und Justizminister Heiko Maas (SPD) im Visier. In einer Abschlussarbeit soll A. bereits 2014 eine rechtsextreme Gesinnung zum Ausdruck gebracht haben.Wieker sagte, die Vorgesetzten hätten nach der Masterarbeit handeln müssen. Ein Gutachter hatte festgestellt, es handele sich um einen "radikal-nationalistischen, rassistischen Appell". In der Arbeit heißt es, ohne schnelle Maßnahmen gegen die liberale postmoderne Ideologie sei "die Vernichtung des Volkes nur eine Frage der Zeit". Wieker sagte, es wäre aus seiner Sicht zwingend notwendig gewesen, zu diesem Zeitpunkt auch den Militärischen Abschirmdienst (MAD) einzuschalten. Von der Leyen hatte der Bundeswehr ein Haltungsproblem und Führungsschwäche attestiert. Die Grünen-Verteidigungsexpertin Agnieszka Brugger warf von der Leyen vor, sie versuche "in einem durchsichtigen, panischen Manöver mit markigen Pressestatements die Verantwortung einfach von sich wegzuschieben".