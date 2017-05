Berlin/Hamburg. Immer neue Details zur krisengeschüttelten Bundeswehr kommen ans Licht. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Jens Flosdorff, sagte am Freitag, ein weiterer Soldat sei wegen rechtsextremer Äußerungen suspendiert worden. Laut "Spiegel" war der nun vom Dienst suspendierte Ralf G. in seiner Kaserne im nordrhein-westfälischen Augustdorf durch die Meldung eines Kameraden aufgefallen. Ermittler stießen bei dem wegen Terrorverdacht verhafteten Franco A. auf eine Anleitung zum Bombenbau. Wie der "Spiegel" berichtete, fanden sie auf Datenträgern das in islamistischen Terrorkreisen verbreitete "Mujahideen Explosives Handbook" aus den 1990er Jahren. Außerdem soll sich Franco A. ein in Deutschland verbotenes Werk aus der Schweiz mit dem Titel "Der totale Widerstand" beschafft haben. Nach Ansicht der Ermittler plante er einen Anschlag.

Pistole verschwunden

Ein mutmaßlicher Komplize könnte zudem bei einem Schießtraining eine Pistole der Bundeswehr gestohlen haben. Nach Informationen des "Spiegel" ergaben interne Ermittlungen, dass der am vergangenen Dienstag festgenommene Soldat Maximilian T. im Sommer 2014 an einem Training der Bundeswehr mit US-Soldaten teilgenommen hatte, nach dem eine halbautomatische P8-Pistole als verschwunden gemeldet worden war.Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) lässt derzeit sämtliche Kasernen nach Andenken an die Wehrmacht durchsuchen. Dieser Kampagne fiel auch Altkanzler Helmut Schmidt zum Opfer. Da ein Bild den 2015 gestorbenen SPD-Politiker in Wehrmachtsuniform zeigt, ließ die nach ihm benannte Bundeswehruniversität Hamburg sein Konterfei aus dem Flur eines Studentenwohnheims entfernen.