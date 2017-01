Die Kanzlerin will zum vierten Mal hintereinander die Bundestagswahl gewinnen. Bei ihrer Klausur zum Jahresauftakt legt die CDU den Kurs dafür fest. Den Streit mit der CSU will Merkel offenbar aussitzen.

Kein Formelkompromiss

In Bayern einmarschieren

Man hat bei der Klausur festgestellt, dass wir in dieser Frage zwischen CDU und CSU einen Dissens haben. CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Flüchtlings-Obergrenze

Perl. Angela Merkel wählt ihre Worte immer mit Bedacht - und diesmal war das sicherlich ganz besonders der Fall. Gerade hat die CDU-Chefin nach der Klausur ihrer Parteispitze sechseinhalb Minuten lang umrissen, mit welchen Kernthemen sie in acht Monaten zum vierten Mal in Folge Bundeskanzlerin werden will. Sicherheit, Arbeit und Wohlstand für alle. Dann wird sie gefragt, ob aus ihrer Sicht denn nun endlich klar sei, dass das "Versöhnungstreffen" der Spitzen von CDU und CSU in München Anfang Februar stattfinden könne. Merkel antwortet konzentriert: "Ich würde das Treffen eher Zukunftstreffen nennen."Der Satz lässt aufhorchen, er könnte als einer der wichtigsten von dieser Klausur übrig bleiben. Merkel will nicht von Versöhnung sprechen, sondern sicherheitshalber lieber nur von Zukunft? Jeder weiß, es geht um das Thema, das viele in CDU und CSU derzeit wohl am meisten interessiert: Findet Merkel mit CSU-Chef Horst Seehofer einen Kompromiss im quälenden Streit um dessen Forderung nach einer festen Obergrenze von 200 000 neuen Flüchtlingen pro Jahr?Und nun dies: Keine Versöhnung? Hat die leidige O-Frage das Zeug, 41 Jahre nach dem legendären Kreuther CSU-Beschluss zur Trennung der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU die Unionsfamilie zu sprengen? Nicht jeder will das ausschließen in diesen Tagen. Zu festgefahren sind die Positionen zwischen dem mächtigen Bayern und der Kanzlerin. Doch es könnte auch auf ein bewährtes Konzept hinauslaufen: Getrennt kämpfen, vereint siegen.Als die Kanzlerin in Perl darauf angesprochen wird, ob sie davon ausgehe, dass die Union in der Obergrenzen-Frage getrennt marschieren werde, macht sie ohne Umschweife klar: Einen Formelkompromiss mit Seehofer will sie nicht. Man habe bei der Klausur festgestellt, "dass wir in dieser Frage zwischen CDU und CSU einen Dissens haben", sagt Merkel. Sie sei aber der Meinung - und das sei auch so vom Vorstand unterstützt worden -, "dass man mit einem solchen Dissens leben kann". Weil es eben auch sehr viel Gemeinsames mit der CSU gebe, führe er nicht dazu, "dass man nicht gemeinsam diesen Wahlkampf führen kann." Sie halte an ihren Reiseplänen nach München fest. Punkt.Hintergrund: Am 5. und 6. Februar wollen CDU und CSU in München eigentlich über ihre Strategie für den Bundestagswahlkampf im September beraten. Seehofer hat gedroht, den Termin zu verschieben oder sogar platzen zu lassen, falls sich in zentralen Streitpunkten zwischen den Schwesterparteien keine Einigung abzeichnet. Eine klare Aussage des mächtigen Bayern, dass der Termin tatsächlich stattfindet, gibt es immer noch nicht. Doch auch Seehofer will eigentlich keine Spaltung der Union, aber er hofft, mit einer harten Haltung beim Flüchtlingsthema auch viele CDU-Wähler zu überzeugen, letztlich ihr Kreuz bei der Union zu machen.In der CDU wartet man nun gespannt, wie die Reaktion Seehofers auf die Merkel-Position ausfällt, den Obergrenzen-Dissens einfach offen zu benennen - und den Unterschied bis nach der Wahl auszuhalten. Denn der bayerische Regierungschef hat für den Fall, dass die Union stärkste Kraft im neuen Bundestag wird, schon angekündigt, dass für ihn die Obergrenze Knackpunkt für eine Zustimmung zu einem neuen Koalitionsvertrag sein wird. Andernfalls werde die CSU sich an einer Regierung nicht beteiligen.Manche bei den Christdemokraten reagieren auf solche Drohungen zwar relativ gelassen. Hin und wieder fällt auch der Hinweis, dass die CDU bei einer Scheidung der Unionsfamilie in Bayern einmarschieren und einen eigenen Landesverband gründen werde. Dann sei die für die CSU so wichtige absolute Mehrheit bei der Landtagswahl 2018 wohl dahin.