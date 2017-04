China stellt ersten selbstgebauten Flugzeugträger vor

Peking. Mit der Fertigstellung seines ersten selbstgebauten Flugzeugträgers treibt China die Aufrüstung seiner Marine weiter voran. Der mit roten Fahnen feierlich geschmückte Träger verließ am Mittwoch sein Dock in der nordostchinesischen Hafenstadt Dalian. Das Schiff, das bisher nur als "Typ 001A" bezeichnet wurde, unterstreicht Chinas Ambitionen, neben den USA ebenfalls zu einer schlagkräftige Seemacht aufzusteigen. Das neue Schiff ist der zweite Flugzeugträger im Dienste der Volksbefreiungsarmee. Bereits 1998 hatte China aus der Ukraine einen alten Träger aus Sowjetbeständen gekauft, modernisiert und 2012 unter dem Namen "Liaoning" in Dienst gestellt. "Typ 001A" sieht aus wie die "Liaoning", ist aber mit einer Länge von 315 Metern und einer Breite von 75 Metern etwas größer und soll Platz für bis zu 36 Kampfjets bieten. Fünf Jahre dauerten die Arbeiten. Etwa drei weitere Jahre werden laut Militärfachleuten noch vergehen, bevor alle Waffen eingebaut sind, die Mannschaft trainiert ist und das Schiff offiziell in Dienst gestellt werden kann. Bild: dpa