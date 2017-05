Berlin. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat die Bundesbürger aufgerufen, sich selbstbewusst zu einer deutschen Leitkultur zu bekennen und sie vorzuleben. "Wer sich seiner Leitkultur sicher ist, ist stark", schrieb de Maizière in der "Bild am Sonntag". De Maizière nannte einen Katalog von zehn Punkten, der jenseits von Grundrechten und Grundgesetz nach seiner Einschätzung die Leitkultur ausmacht. Zur Leitkultur gehörten ein gewisses Bildungsideal, der Leistungsgedanke, das Erbe der deutschen Geschichte mit dem besonderen Verhältnis zu Israel und der kulturelle Reichtum, so de Maizière. Dies seien keine Rechtsregeln, "sondern ungeschriebene Regeln unseres Zusammenlebens". Unter anderem hob er hervor, dass Deutschland eine "offene Gesellschaft" sei. "Wir zeigen unser Gesicht. Wir sind nicht Burka."

In Deutschland sei "Religion Kitt und nicht Keil der Gesellschaft". Kirchliche Feiertage "prägen den Rhythmus des Jahres. Kirchtürme prägen unsere Landschaft". Gleich wohl sei Deutschland weltanschaulich neutral. "Für uns sind Respekt und Toleranz wichtig."Aus den Reihen von SPD, FDP und Grünen kam Widerspruch. SPD-Generalsekretärin Katarina Barley erklärte: "Unsere Leitkultur heißt Grundgesetz. Darin sind alle wichtigen Aspekte des Zusammenlebens in Deutschland geregelt. Die Gleichstellung von Mann und Frau, die Presse-, Meinungs- und Religionsfreiheit sowie das Gewaltmonopol des Staates." De Maizière bediene mit seinen Thesen "nur rechte Ressentiments". FDP-Chef Christian Lindner sagte, de Maizières Vorschlag sei ein Ablenkungsmanöver. Er wolle lediglich Wahlkampf machen. CDU-Vize Thomas Strobl sagte: "Der Einwurf des Bundesinnenministers ist goldrichtig." CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer erklärte: "Es ist überfällig, dass die Debatte über Leitkultur endlich auch in Berlin geführt wird."