Berlin. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat sich mit seinen Thesen zur Leitkultur viel Häme eingehandelt - Politiker aus den eigenen Reihen springen ihm zur Seite. Spitzenpolitiker von CDU und CSU nannten die Debatte überfällig und de Maizières Einwurf "goldrichtig". Vom Koalitionspartner und aus der Opposition kam dagegen viel Gegenwehr und Kritik.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, SPD-Vize Aydan Özoguz, wertete die Auflistung als "hilflose Benimmregeln".Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, es wundere ihn, dass ein "besonnener" Minister wie de Maizière das Thema aufgegriffen habe. "Meiner Ansicht nach ist der Begriff ,deutsche Leitkultur' durch vergangene Diskussionen verbrannt."Unions-Kollegen nahmen de Maizière in Schutz, darunter Thomas Strobl und Armin Laschet (beide CDU). CSU-Chef Horst Seehofer sagte zur "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe): "Die Leitkultur ist in unserem bayerischen Integrationsgesetz längst verankert. Das ist notwendig für die kulturelle Identität im Land." Endlich finde diese Diskussion jetzt auch auf Bundesebene statt.Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte der "Welt": "Wir brauchen aber nicht nur Worte, sondern auch eine klare Umsetzung: Wer sich als Zuwanderer nicht in Deutschland integrieren will, muss in letzter Konsequenz unser Land verlassen."