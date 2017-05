Ursula von der Leyen steht unter Druck. Jetzt verspricht sie forcierte Aufklärung, übt Kritik - und verteidigt die Mehrheit der Soldaten. Ein Einzelfall war der rechtsextreme Franco A. nicht.

Illkirch/Berlin. Der Skandal um den rechtsextremen Bundeswehroffizier Franco A. weitet sich immer mehr aus. Im Visier der Ermittler ist jetzt auch ein zweiter Soldat aus der Kaserne im elsässischen Illkirch und ein in Österreich lebender Reservist. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) kritisierte am Mittwoch bei einem Besuch in Illkirch die späte Aufdeckung der Umtriebe: "Es hätte früher gemerkt werden müssen."Einer Gruppe um Franco A. sollen dem Vernehmen nach noch mindestens vier weitere Soldaten angehört haben. Darunter soll der Reservist sein, der 2016 gemeinsam mit A. an einer Wehrübung in Illkirch teilgenommen haben soll. Nach Recherchen der "Zeit" soll ein Soldat namens Maximilian T. die inzwischen aufgetauchte handschriftliche Liste mit Namen von Prominenten verfasst haben, die als Anschlagsziele gelten. Dort aufgeführt sind etwa Justizminister Heiko Maas (SPD) und Ex-Präsident Joachim Gauck.Franco A. soll seit Dezember 2015 ein Doppelleben als syrischer Flüchtling David Benjamin geführt haben. A. steht unter Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben. Der Generalbundesanwalt ermittelt. A. hatte laut der "Welt" Politiker, Menschenrechtsaktivisten und religiöse Verbände im Visier. Fahnder des Bundeskriminalamts hätten in A.s Kalender eine Liste mit Anschlagszielen gefunden, darunter den Zentralrat der Juden und den Zentralrat der Muslime.Der CDU-Verteidigungspolitiker Henning Otte befürchtet, dass A. Teil einer Gruppe von Soldaten mit rechtsextremer Gesinnung war: "Man muss jetzt sehr genau untersuchen, inwieweit dort rechtsradikale Strukturen entstanden sind."Von der Leyen kritisierte in Illkirch auch den Umgang mit Wehrmachtsdevotionalien an dem Ex-Standort von A. "Die Wehrmacht ist in keiner Form traditionsstiftend für die Bundeswehr." Einzige Ausnahme seien Einzeltaten im Widerstand. Die Ministerin stimmte auf lange Aufklärung ein. "Wir sind hier am Anfang eines langen Prozesses." Vor einem Gespräch mit Soldaten sagte sie zugleich: "Ich bin auch gekommen, um ihnen den Rücken zu stärken, denn die ganz, ganz überwiegende Mehrheit ist tadellos, macht einen hervorragenden Dienst."Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stellte sich in der Affäre hinter von der Leyen. "Die Verteidigungsministerin hat die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin und der ganzen Bundesregierung dabei, alle Facetten dieses Falles Franco A. soweit sie die Bundeswehr betreffen aufzuklären", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. (Seite 3)