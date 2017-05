Trump zeichnet in Jerusalem und Bethlehem eine Vision von einem größeren Frieden für die Region. In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem erinnert er an die ermordeten Juden.

Papst der Barmherzigkeit empfängt Präsident der Egomanie Selbst für den mächtigsten Mann der Welt gibt es im Vatikan keine Ausnahme. Weil an diesem Mittwoch auf dem Petersplatz die wöchentliche Generalaudienz stattfindet, muss US-Präsident Donald Trump mit seinem Konvoi die Porta del Perugino nehmen: jene Einfahrt, die auch Lieferanten benutzen.



Nur eine Handvoll Fotografen und zwei Printjournalisten sind zugegen, wenn der Papst der Barmherzigkeit den Präsidenten der Egomanie und des Bombasts vor der Privatbibliothek begrüßt. Die Dauer des Handschlags, der Blickkontakt, die ersten Worte - alles wird sorgsam registriert werden. Der Papst geleitet den Präsidenten dann zum Schreibtisch, an dem das Gespräch stattfindet.



Hier können zwei Journalisten die ersten Worte mitverfolgen, bevor sie hinausgeleitet werden. In der Bibliothek bleiben nur der Papst, der Präsident und ein Dolmetscher. Unterdessen zählen die Journalisten die Minuten. Typischerweise dauert ein Gespräch eine halbe Stunde. Mit Barack Obama sprach Franziskus mehr als 50 Minuten.



Vor dem Treffen mit Trump sprach sich Franziskus für Offenheit aus. "Er wird sagen, was er denkt, und ich werde sagen, was ich denke." Es gebe "immer Türen, die nicht ganz zu sind". Man müsse stets über Gemeinsamkeiten sprechen und "Schritt für Schritt vorangehen". Frieden sei "eine Handwerkskunst".



Ist die Unterredung beendet, wird die Delegation hinzugebeten - Gelegenheit für Trump, die First Lady Melania vorzustellen, seine Tochter Ivanka und den Schwiegersohn Jared Kushner. Sie dürfen dem Papst die Hand schütteln und erhalten einen Rosenkranz. Danach werden die Geschenke präsentiert. Franziskus gibt seinen Staatsgästen neben der Pontifikatsmedaille meist seine Apostolischen Schreiben mit auf den Weg - "Evangelii gaudium", Laudato si" und "Amoris laetitia". Was Trump für den Papst im Gepäck hat, ist die größere Überraschung.



Die Audienz ist damit nicht beendet. Trump trifft noch Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und den Außenbeauftragten Erzbischof Paul R. Gallagher. Melania Trump will in dieser Zeit die Sala Regia und die Cappella Paolina besichtigen. Während sich Franziskus der Generalaudienz widmet, wird Trump mit seiner Frau die Sixtinische Kapelle besuchen und eine Sonderführung durch den Petersdom bekommen.



Später trifft Trump den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella und Ministerpräsident Paolo Gentiloni. Danach geht es nach Brüssel zum Nato-Gipfel. (KNA/dpa/epd)

Jerusalem/Bethlehem. US-Präsident Donald Trump hat zu einer Lösung des Konflikts zwischen Israel und Palästinensern als Wegbereiter für Frieden in der Region aufgerufen. "Meine Regierung wird sich für Frieden zwischen Israel und den Palästinensern einsetzen", sagte er am Dienstag in seiner Rede im Israel-Museum in Jerusalem. "Wir wissen, dass Frieden möglich ist, trotz des Schmerzes und der Uneinigkeit in der Vergangenheit."Der US-Präsident bekräftigte zum Abschluss seiner Reise durch den Nahen Osten den Anspruch der Juden auf das Heilige Land. "Der Bund der Juden mit diesem Heiligen Land ist alt und ewig, er datiert tausende von Jahren zurück bis zur Regentschaft König Davids", sagte er. "Meine Regierung wird immer an der Seite Israels stehen." Von Israel gehe eine Botschaft der Hoffnung aus.Zuvor hatte er bei einem Besuch in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sechs Millionen Juden gedacht, die von den Nazis ermordet wurden. Der Holocaust sei "die dunkelste Stunde der Geschichte" und das "grausamste Verbrechen gegen Gott und seine Kinder", sagte er. "Solange wir im Angesicht des Bösen nicht schweigen, ... und der Barbarei nicht untätig zuschauen, wissen wir, dass Güte, Wahrheit und Frieden die Oberhand behalten werden." In Israel war kritisiert worden, dass für Trumps Besuch in Yad Vashem nur 15 Minuten eingeplant waren. Letztlich dauerte dieser eine halbe Stunde. Trump war im Januar kritisiert worden, weil er am Holocaust-Gedenktag die Juden unerwähnt ließ. In Jerusalem und Tel Aviv fanden parallel zwei Anti-Trump-Demonstrationen statt. Laut einem Bericht der israelischen Zeitung "Haaretz" protestierten jeweils rund 300 Personen für eine liberale Gesellschaft.Palästinenserpräsident Mahmud Abbas bekräftigte am Morgen in Bethlehem die Forderung nach einen unabhängigen Staat Palästina neben Israel - in den Grenzen vor 1967 und mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. "Unser grundsätzliches Problem sind die Besatzung und die Siedlungen sowie die Weigerung Israels, den Staat Palästina anzuerkennen, so wie wir Israel anerkennen", sagte Abbas nach einem Treffen mit Trump. "Das Problem besteht nicht zwischen uns und dem Judentum."Seit mehr als einem Monat befinden sich rund 1000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen im Hungerstreik. Sie fordern bessere Haftbedingungen. Abbas übergab einen Brief der Familien der Häftlinge an Trump. Ein Komitee zur Unterstützung der Häftlinge hatte für diesen Dienstag zu einem "Tag des Zorns" mit gewaltsamen Protesten aufgerufen. Der Besuch Trumps in Bethlehem stieß in Israel auf Missfallen. Dem US-Präsidenten war in seinem Bemühen um einen neuen Anlauf für Frieden in Nahost allerdings daran gelegen, während seines kurzen Besuchs mit beiden Seiten zu reden.Am Nachmittag reiste Trump nach Italien weiter. Rom ist die erste europäische Station des US-Präsidenten. Für diesen Mittwoch ist ein Treffen mit Papst Franziskus geplant, bevor Trump nach Brüssel weiterreist. Am Donnerstag nimmt er dort an einem Gipfel der Nato teil. Ein Treffen der G7-Gruppe auf Sizilien am Freitag und Samstag schließt die Reise ab.