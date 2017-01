Deutsche Kanzlerin in Schweden

Stockholm. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) pocht kurz vor dem EU-Gipfel auf Malta auf konkrete Fortschritte in der europäischen Flüchtlingspolitik. "Es reicht nicht zu sprechen, sondern dem müssen auch Taten folgen", sagte Merkel am Dienstag nach einem Gespräch mit Schwedens sozialdemokratischem Ministerpräsidenten Stefan Löfven. Dieser sagte: "Wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen nicht fliehen müssen." Deutschland und Schweden wollen nach ihren Angaben eng bei der Erarbeitung eines neuen europäischen Asylsystems zusammenwirken. Die EU-Staats- und Regierungschefs der EU kommen an diesem Freitag auf Malta zusammen.