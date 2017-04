Ein deutscher Soldat führt ein bizarres Doppelleben. Er registriert sich als syrischer Flüchtling. Platziert eine Pistole auf einem Flughafenklo. Er ist von Fremdenhass getrieben. Was hatte er vor?

Soldat plante Anschlag

Hammelburg/Frankfurt. Als der Soldat in die Erstaufnahmeeinrichtung im mittelfränkischen Zirndorf spaziert, legt er seine Identität ab. Aus dem Oberleutnant aus Offenbach wird ein Obstverkäufer aus Damaskus. Er stellt unter falschem Namen einen Antrag auf Asyl. Er ist deutsch, spricht kein Wort Arabisch. Die Behörden schöpfen trotzdem keinen Verdacht. Sie nehmen seine Fingerabdrücke. Sein Asylantrag wird akzeptiert. Der vermeintliche Obstverkäufer ist fortan als Asylbewerber registriert. "Eine Art Doppelleben", sagt die Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, Nadja Niesen, selbst völlig verblüfft. Es endet mit der Festnahme des Mannes im unterfränkischen Hammelburg, dort ließ sich der Soldat gerade zum Einzelkämpfer ausbilden.Der 28-Jährige hat offenbar dunkle Pläne. Eigentlich ist er Soldat bei der Bundeswehr. Er leistet seinen Dienst im Jägerbataillon 291 einer deutsch-französischen Einheit im Elsass. Doch er ist von Fremdenhass getrieben, vermuten die Ermittler. Der Oberleutnant soll gemeinsam mit einem 24-jährigen Komplizen einen Anschlag geplant haben. Wollte er als falscher Flüchtling eine furchtbare Gewalttat begehen und sie Asylbewerbern in die Schuhe schieben?Der Mann durchläuft das Asylverfahren, erhält den eingeschränkten Schutz, bezieht neben dem Soldatensold sogar Leistungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Wieso schöpften die Behörden keinen Verdacht? Der Oberleutnant fliegt auf, weil er eine scharfe Pistole, am Flughafen Wien im Putzschacht einer Toilette versteckt. Die Waffe hat er nicht von der Bundeswehr, auch eine Erlaubnis hat er dafür nicht. Als er die Pistole wieder aus dem Versteck holen will, schnappen ihn die österreichischen Ermittler. "Den Beamten sagte er, er hat die Waffe gefunden, sie dann am Flughafen versteckt und wollte sie dann wieder abholen", erzählt der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Beamten lassen ihn wieder laufen. Untersuchungshaft für einen Waffenfund sei unverhältnismäßig.Einen Tag später informieren die Österreicher die deutschen Kollegen. In Dateien der Sicherheitsbehörden finden die aber nichts Einschlägiges. Am Mittwoch durchsuchen dann 90 Polizisten aus Deutschland, Österreich und Frankreich 16 Wohnungen und Diensträume der Bundeswehr in drei Ländern. Der Oberleutnant wird festgenommen.