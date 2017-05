Martin Schulz hält seinen Fokus auf Gerechtigkeit für richtig und wichtig. Störfeuer kommt nun vom 2013 krachend gescheiterten Merkel-Herausforderer Peer Steinbrück.

Realitätsverlust

Schulz-Effekt vitalisiert

Berlin. Die SPD schäumt. An und für sich kein ungewöhnlicher Zustand. Von himmelhochjauchzend wie beim Schulz-Hype bis zu Tode betrübt nach dem Machtverlust in Nordrhein-Westfalen - die Genossen sind für ihre Gemütswallungen bekannt. Als Todsünde in der ältesten deutschen Partei gilt mangelnde Solidarität. Ausnahmen (wie der Sturz von Kurt Beck) bestätigen die Regel. Der Zorn der Partei richtet sich nun gegen einen Mann, mit dem viele nie warm wurden: Peer Steinbrück.Der ging 2013 nach einem verkorksten Wahlkampf - der unter der Rubrik "Pleiten, Pech und Peer" verbucht wurde und bei 25,7 Prozent endete - als Kanzlerkandidat unter. Jetzt fährt der Ex-Finanzminister Kanzlerkandidat Martin Schulz in die Parade. Zwar dürfte einiges, was Steinbrück über Sonntags-Interviews losgelassen hat, satirisch überzeichnet sein - Privatier Steinbrück ist ab Juli mit dem Kabarettisten Florian Schroeder auf Tour. SPD-Bashing ist da keine schlechte Werbung.Was Steinbrück, der Ende September 2016 den Bundestag verließ und in Hamburg über die Helmut-Schmidt-Bundesstiftung wacht, aber von der Seitenlinie ins SPD-Spielfeld schießt, treibt das Schulz-Team zur Weißglut. Die 100 Prozent bei dessen Wahl zum Parteichef seien "vergiftet" gewesen: "Die Partei saß plötzlich auf Wolke sieben, es hat sich ein Realitätsverlust eingestellt, und das Publikum hat sich gewundert: Steht da jetzt Erich Schulz-Honecker?"Das trieft vor Häme. Und genauso wird es verstanden. So giftet Bundesvize Ralf Stegner, als Chef-Propagandist der SPD bei Twitter kein Kind von Traurigkeit, gegen Steinbrück: "Andere, selbst an ihrer Hybris gescheitert, geben via Kommentaren der Partei, der sie (noch) angehören, unerbetenen schlechten Rat. Kurios." Michael Roth (SPD), Staatsminister im Auswärtigen Amt, findet Steinbrücks Einlassungen ebenfalls nicht witzig: "Das ist mies. Charakterlich. Inhaltlich. Strategisch. Taktisch."Die Parteispitze verurteilt Steinbrücks Egotrip - seine Analyse aber trifft einen Nerv. Der von Schulz geduldete, vom Wähler zurückgewiesene rot-rote Flirt im Saarland? "Das hätte ich der SPD vorher sagen können. Rot-Rot-Grün ist, jedenfalls im Westen, schlicht und einfach nicht akzeptabel", sagt Steinbrück. Zu enger Fokus auf das Gerechtigkeitsthema? Haben die Schulz-Strategen selbst erkannt. So hat der Kanzlerkandidat sein Angebot verbreitert, unterfüttert seine Gerechtigkeits-Erzählung mit Verbesserungsvorschlägen bei Bildung, Investitionen, Lohngleichheit für Frauen und Europa.Am Samstag erzählt Schulz vor rund 500 Funktionären und Wahlkämpfern im Willy-Brandt-Haus was er über Twitter, Facebook und Instagram zu lesen bekommt. Ihm werde der Charme eines Sparkassen-Angestellten angedichtet. "Neulich hab ich irgendwo gelesen, sieht aus wie ein Eisenbahn-Schaffner." Was sei das für eine oberflächliche Haltung, ereifert sich Schulz: "Die überwiegende Mehrheit der Menschen in diesem Lande ... kauft die Anzüge von der Stange oder hat vielleicht auch nur ein Kassengestell bei der Brille. Aber genau das sind die Leute, die dieses Land am Laufen halten."Es ist der Moment, in dem Schulz den SPD-Funktionären ganz nah kommt. Für einen Augenblick ist der Schulz-Effekt, der über Wochen die Partei elektrisierte und dann verpuffte, wieder zu spüren. Auch der Kandidat selbst wirkt vitalisiert. Nach 69 Minuten Redezeit jubeln ihm seine Anhänger zu. Zuversicht kann die Partei, die in Umfragen auf 25 Prozent abrutschen, gut gebrauchen.