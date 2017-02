Washington. Die USA wollen sich für einen Frieden zwischen Israel und den Palästinensern ohne Vorbedingungen einsetzen. "Es sind die Parteien selber, die einen Vertrag verhandeln müssen", sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in Washington.

Er empfing Israels Premier Benjamin Netanjahu zu dessen erstem Besuch im Weißen Haus seit Amtsantritt des US-Präsidenten. Am Dienstag (Ortszeit) hatte Trump nach Angaben seines Sprechers zudem gefordert, dass Russland die Krim an die Ukraine zurückgibt. Moskau reagierte ungehalten - der Kreml verbat sich eine Einmischung in "territoriale Fragen". US-Verteidigungsminister James Mattis hat unterdessen in Brüssel damit gedroht, die Unterstützung für die Nato-Partner zurückzufahren.