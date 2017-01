Weniger Menschen bei seiner Vereidigung als bei der Obamas? Das kann Trump nicht auf sich sitzen lassen. Deshalb zieht er gegen Medien vom Leder, die seine Zuschauerzahlen zu niedrig angegeben hätten.

Wir werden sehen, wie er handelt, was er macht, und dann werde ich auch eine Meinung dazu haben. Aber gleich Angst zu haben oder zu jubeln, wegen etwas, das vielleicht passieren könnte, das halte ich nicht für weise. Papst Franziskus, über den neuen US-Präsidenten Donald Trump

Washington. Nach massiven Protesten gegen ihn und begleitet von einer verschärften Fehde mit den Medien geht Donald Trump in seine erste Arbeitswoche als amerikanischer Präsident. Zuvor hatte er mit einer aggressiven Antrittsrede Schockwellen um die Welt gesandt. Innenpolitisch unterstrich er seine Entschlossenheit zum radikalen Wandel mit ersten Schritten zur Aufhebung der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama.Nachrichtlich beherrscht wurde der Sonntag von Trumps eskalierender Auseinandersetzung mit den Medien. Er beschuldigt sie in massiver Form, böswillig die Zuschauerzahlen bei seiner Vereidigung zu niedrig dargestellt zu haben. In diesem Zusammenhang sprach er bei einem Besuch bei der CIA von einem "fortlaufenden Krieg" mit den Medien, die sich entschieden gegen die neuen Anschuldigungen verwahrten und Trump wissentliche Verbreitung von Unwahrheiten vorwarfen.Am Samstag hatte es in den USA, aber auch im Ausland Proteste gegen den neuen Präsidenten mit insgesamt Millionen Teilnehmern gegeben. Allein in Washington versammelten sich Hunderttausende zu einer der größten Demonstrationen in den USA seit langem. Auf 750 000 Menschen wurde die Menge in Los Angeles geschätzt. In New York waren es 250 000. Die Demonstranten forderten die Wahrung von Menschen- und Bürgerrechten und protestierten gegen Hass und Intoleranz. Anti-Trump-Kundgebungen gab es auch in London und Paris sowie in Berlin, Frankfurt, München und Heidelberg.In einer seiner ersten Amtshandlungen unterschrieb Trump eine Anordnung, die in der Praxis auf eine Abschaffung der in Obamas Gesundheitsreform verankerten Versicherungspflicht für alle hinauslaufen könnte. Von Trump und seinen Republikanern versprochener Ersatz für "Obamacare" ist aber nicht in Sicht. Für diesen Montag und die kommenden Tage sind weitere Erlasse Trumps zu erwarten, für die der Präsident den Kongress nicht braucht.Auch erste Besuche sind vereinbart. Nach Angaben des Weißen Hauses wird am Freitag die britische Premierministerin Theresa May als erster ausländischer Regierungschef Trump treffen. Der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto wird am 31. Januar zu einem Besuch bei Trump erwartet. (Seite 4)