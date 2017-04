Jahrelang hat die EU-Kommission an ihrer "Sozialen Säule" für Europa gearbeitet. Nun präsentiert sie Deklarationen und konkrete Pläne, aber auf viel Gegenliebe trifft sie nicht.

Ungleichheit abbauen

Brüssel. Die EU-Kommission will Europa sozialer machen und schlägt als erste konkrete Maßnahme mehr Rechte für berufstätige Eltern vor. So sollen Mütter und Väter in ganz Europa ein Anrecht auf jeweils mindestens vier Monate Elternzeit und ein Recht auf Teilzeit und Rückkehr in eine volle Stelle bekommen. Die Pläne präsentierte die Brüsseler Behörde am Mittwoch als Teil eines Pakets zur sogenannten Europäischen Säule sozialer Rechte.Damit will sie Ungleichheiten in Europa und vor allem in der Eurozone abbauen, Ängste der Bürger dämpfen und Populisten das Wasser abgraben. Für Deutschland mit seinem sehr ausgebauten Sozialstaat dürfte sich aber wenig ändern. "Als Kommissionspräsident habe ich mich von Anfang an dafür eingesetzt, soziale Schwerpunkte in den Fokus europäischen Tuns zu rücken", erklärte Kommissionschef Jean-Claude Juncker. Dabei wolle man Mitgliedstaaten und Sozialpartner einbinden, versicherte er. Denn aus der Wirtschaft und aus einigen EU-Ländern kommt Widerstand gegen die Pläne, auch aus Deutschland. Sozialdemokraten, Linken und Gewerkschaften gehen sie nicht weit genug.Kern der "Sozialen Säule" ist eine Erklärung zu Rechten für alle Europäer - von einer guten Ausbildung über Gleichstellung bis hin zu fairen Löhnen. Die meisten davon gelten in der EU bereits, doch seien sie "zur Berücksichtigung neuer Realitäten" ergänzt worden. Gemeint sind vor allem die Folgen der Globalisierung und der alternden Gesellschaft.