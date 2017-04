Die FDP strebt zurück in den Bundestag - und wird von mehreren Parteien umworben. Doch Liberalen-Chef Lindner teilt in alle Richtungen aus und setzt auf Eigenständigkeit.

Brennende Themen

FDP "wettergegerbt"

Berlin. Mit scharfen Angriffen auf die schwarz-rote Regierung hat der FDP-Vorsitzende Christian Lindner seine Partei auf einen Erfolg bei der Bundestagswahl eingeschworen. "Bewegte Zeiten - nichts passiert", sagte er in seiner 80-minütigen, mit Ovationen gefeierten Parteitagsrede am Freitag in Berlin. Zugleich betonte der Chef der seit 2013 nicht mehr im Bundestag vertretenen Liberalen die Eigenständigkeit seiner Partei: "In die Wahlen dieses Jahres gehen wir ohne Koalitionsaussage."Lindner warf der Großen Koalition Versagen und Untätigkeit vor. "Wir können den Rauch der brennenden Themen bereits sehen" - doch die Bundesregierung aus Union und SPD habe derweil die vergangenen vier Jahre verschlafen. Als ein Beispiel nannte Lindner den "Maut-Irrsinn" anstelle eines Breitbandausbaus. Auch die arbeitsmarktpolitischen Pläne des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz seien schädlich für die Wirtschaft und würden Erwerbslosen nicht weiterhelfen.Angesichts dieser Lage sei es so wichtig, dass die Liberalen im September in den Bundestag zurückkehrten. "Das Comeback der FDP ist längst noch nicht erreicht, aber wir haben wieder eine Chance darauf. Und wer hätte das im Herbst 2013 geglaubt", sagte Lindner. Derzeit liegt die Partei in bundesweiten Umfragen bei fünf bis sechs Prozent und verzeichnet einen Mitglieder-Boom.Die Liberalen hätten sich "erneuert, weil wir Deutschland erneuern wollen", rief Lindner aus. Seit 2013 habe die FDP viel gelernt. "Außerparlamentarische Opposition, das ist ein wahrlich raues Geschäft. Die FDP ist jetzt eine wettergegerbte Partei." Besonders sei ihm grüne Schadenfreude am Abend der Bundestagswahl in Erinnerung, sie habe ihn aber auch motiviert: "Das letzte Bild der Geschichte der FDP - das wird nicht der Jubel der Grünen über unser Ausscheiden aus dem Bundestag sein."Lindner wurde am Freitag beim Bundesparteitag mit 91 Prozent als Parteivorsitzender bestätigt. Er erhielt 526 von 578 gültigen Stimmen und sprach von einem "motivierenden Votum". (Kommentar)