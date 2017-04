Bei Christian Wulff war der Islam das große Thema, bei Joachim Gauck die internationale Verantwortung Deutschlands. Frank-Walter Steinmeiers Mission ist womöglich umfassender. Noch orientiert er sich. Doch als Bundespräsident kämpft er für die bedrohte demokratische Zukunft.

Gegen das Zerbröseln

München. Das große Bad in der Menge gibt es nicht. Obwohl Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender den ganzen Tag in München unterwegs sind, bekommen nur wenige Menschen davon etwas mit. Das Paar hat zum Auftakt des zweitägigen Antrittsbesuchs in Bayern aber auch etwas anderes im Sinn: Es will keine schnellen Fotos, sondern mit der notwendigen Zeit und Ruhe werben, streiten und kämpfen gegen Verdruss, Gleichgültigkeit und Ignoranz."Ich glaube, es wäre eine Illusion anzunehmen, dass man als Einzelner alle Menschen in einer Republik erreicht", dämpft Steinmeier allzu große Erwartungen. Seine Reise solle aber ein Beispiel geben, nicht nur für Politiker, sondern für alle Menschen in Deutschland. Denn für ihn steht fest: Nur gemeinsam kann das Zerbröseln der Demokratie beendet werden. In einer Welt in Umbrüchen liege die Hoffnung vor allem auf der jungen Generation.Ihm geht es darum, den medialen Fokus gezielt auf positive Beispiele im Sinne der Demokratie zu lenken. Er weiß, dass jeder seiner Schritte öffentlich begleitet wird. So kann er, nur durch seine Anwesenheit, Demokratie sichtbar, hörbar und fühlbar machen - mit erhobenem Zeigefinger, "aber nicht im Sinne, dass ich klage", betont er und ermutigt die versammelten Schüler im Landtag zu offenen Worten: "Habt keine Scheu. Wir sind die, die von euch lernen wollen."Er wolle nicht nur mit jenen über die Demokratie sprechen, die schon "weiße oder graue Haare haben", sagt Steinmeier. Im Gegenzug erfährt er etwa von jungen Flüchtlingen über Probleme im Schulalltag, weil immer wieder Klassenkameraden abgeschoben würden, oder welche Kreativität und Energie freigesetzt werden kann, wenn Schüler erfolgreich in ihrer Schule mitentscheiden dürfen.Dass er selbst sich nicht scheut, Konflikte klar zu benennen, hat Steinmeier etwa mit seinem Aufruf an den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, den Journalisten Deniz Yücel freizulassen, erkennen lassen. Oder mit seiner Kritik an Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban wegen der drohenden Schließung der Central European University in Budapest. Und so werden allmählich Konturen seines "Demokatie-Projekts" sichtbar. Von Steinmeiers Vor-Vorgänger Christian Wulff ist der Satz überliefert, das Amt des Bundespräsidenten sei zu 60 Prozent Außenpolitik. Von Gauck bleibt vor allem sein Appell in Erinnerung, Deutschland müsse mehr internationale Verantwortung übernehmen - notfalls auch militärisch. Und ein Satz aus seiner Abschiedsrede: "Die liberale Demokratie steht unter Beschuss." Diesen Satz zitierte auch Steinmeier bereits. Aber er machte auch klar, was er vor allem fürchtet: Die Erosion der Demokratie von innen - "durch Gleichgültigkeit, Trägheit und Teilnahmslosigkeit."