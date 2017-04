Paris. Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich wollen die unterlegenen Sozialisten und Konservativen unter allen Umständen die Rechtspopulistin Marine Le Pen stoppen. Damit stärken sie dem linksliberalen Favoriten Emmanuel Macron den Rücken. "Wir wollen, dass die Republik triumphiert", sagte Sozialisten-Chef Jean-Christophe Cambadélis am Montag in Paris. Die Stichwahl am 7. Mai gilt als Richtungsentscheidung für Europa. Der sozialliberale Macron will die Zusammenarbeit in der EU stärken, Le Pen, die vorübergehend den FN-Vorsitz niedergelegt hat, um sich auf die Stichwahl zu konzentrieren, will aus dem Euro und der EU aussteigen. In Berlin und Brüssel sorgte der Ausgang der ersten Runde für ein Aufatmen.

Die Konservativen wollen den Mitte-Links-Kandidaten Macron zwar nicht direkt empfehlen. Stattdessen erklärte die Parteispitze, die Anhänger sollten wählen gehen, um Le Pen eine Niederlage beizubringen. Nach der schweren Schlappe ihres eigenen Kandidaten François Fillon, der nur auf Platz drei landete, wollen sich die Republikaner aber rasch für die wichtigen Parlamentswahlen im Juni neu aufstellen. Diese Wahlen sind auch für Macron und seine Bewegung "En Marche!" (Auf dem Weg) extrem wichtig. Ohne eine Mehrheit im Parlament wäre ein Präsident Macron von den anderen Parteien abhängig. Bisher ist "En Marche!" nicht im Parlament vertreten.Der 39-Jährige hatte den ersten Wahlgang mit 24,0 Prozent gewonnen, seine Kontrahentin erreichte 21,4 Prozent. Im Finale ist laut Umfragen ein klarer Sieg des früheren Wirtschaftsministers unter dem scheidenden Präsidenten François Hollande zu erwarten. (Seite 4)