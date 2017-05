Der französische Präsidentenwahlkampf ist auch ein Ringen um Wörter. Marine Le Pen zieht alle Register, um sich als Anwältin des Volkes darzustellen - während ihr Gegner Emmanuel Macron versucht, ihren "Patriotismus" als Nationalismus zu entlarven.

Paris. Marine Le Pen und Emmanuel Macron lassen sich kaum ausreden. Die heftige Debatte im einzigen TV-Duell am Mittwochabend verdeutlichte, wie tief die Gräben zwischen den beiden Finalisten um das französische Präsidentenamt sind. Hier die rechtspopulistische EU-Feindin, die auf Protektionismus setzt - da der sozialliberale Pro-Europäer. Der Wahlkampf ist deshalb auch ein Ringen um Deutungshoheit. Ein Blick auf die Sprache und die Schlüsselbegriffe der Kandidaten offenbart die Strategien der zwei Bewerber vor der europaweit mit Spannung verfolgten Richtungswahl an diesem Sonntag.Le Pen stellt sich als Anwältin der kleinen Leute und der Abgehängten dar. "Ich bin die Kandidatin des Volkes", sagt sie in jeder Rede. Im Gegensatz dazu verteufelt sie Macron als kalten Investmentbanker. Ein klassisches Schema: Wir da unten gegen die da oben, "David gegen Goliath". Macron wirft ihr im Gegenzug vor, eine "Erbin" zu sein - schließlich hat sie ihre Partei Front National von ihrem rechtsextremen Vater Jean-Marie Le Pen übernommen.Le Pen wirft Macron vor, er vertrete eine "ungebändigte Globalisierung", "Nationalgeist" fehle ihm. Macron hält entgegen, Le Pen sei für Protektionismus, Nationalismus und Isolation. Zudem halten sich die Kontrahenten gegenseitig vor, Diener anderer Mächte zu sein. Dabei geht es auch um Deutschland. Macron holte sich laut Le Pen seinen Segen in Berlin und will nichts machen ohne das Einverständnis der Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Macron kontert: Die Rechtspopulistin wolle sich Kreml-Chef Wladimir Putin unterwerfen.Macron stellt Le Pens Abschottungskurs ein positives Bild entgegen. Er wirbt für ein zuversichtliches Frankreich, das seinen Platz in der Welt behauptet. Eine Analyse von Wissenschaftlern des Cevipof-Zentrums zeigt, dass Le Pens Wähler pessimistisch sind, für Macron stimmen Optimisten. Dazu passt, dass Le Pen Ängste vor dem Islam bedient. Sie warnt vor einer Bedrohung der französischen Identität durch Einwanderung - sie spricht von einer "Überflutung". Macron wirft ihr im Gegenzug vor, in die Falle islamistischer Terroristen zu tappen. "Sie (die Terroristen) suchen die Radikalisierung, die Spaltung, den Bürgerkrieg, den sie in das Land bringen." Le Pen spricht auch von Krieg, aber im Zusammenhang mit Deutschland. Es seien die Ungleichgewichte in den Beziehungen zwischen beiden Ländern, die die "Keime des Krieges" seien.