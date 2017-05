Paris. Emmanuel Macron hat die Präsidentenwahl klar gewonnen. Doch welchen Kurs das Land in den kommenden fünf Jahren fährt, hängt auch von den Parlamentswahlen am 11. und 18. Juni ab. Am Montag ist er deshalb erwartungsgemäß als Vorsitzender der von ihm gegründeten Bewegung "En Marche!" zurückgetreten. Nachfolgerin werde übergangsweise Cathérine Barbaroux, kündigte Generalsekretär Richard Ferrand an.

Zudem soll "En Marche!" (In Bewegung) in "La République en Marche" umbenannt werden, fügte Ferrand hinzu, der als möglicher Premierminister Macrons gehandelt wird. Er bekräftigte, dass die Bewegung bei den Parlamentswahlen im Juni die absolute Mehrheit gewinnen wolle, damit Macron regieren könne. Die Liste mit 577 Kandidaten, von denen mindestens die Hälfte Frauen sein sollen, werde bis zum Donnerstag veröffentlich. Mindestens 50 Prozent der Kandidaten sollen nicht aus der Politik kommen.Die Nationalversammlung kann per Misstrauensvotum die Regierung stürzen. Der Präsident ist daher gezwungen, einen Premier zu ernennen, der eine Mehrheit der Abgeordneten hinter sich hat. Das kann dazu führen, dass Präsident und Premier aus zwei verschiedenen politischen Lagern kommen ("Kohabitation").Frankreich wählt Präsident und Nationalversammlung bewusst im Abstand von nur wenigen Wochen: Das erhöht die Chancen, dass ein neuer Staatschef auch eine Mehrheit der Abgeordneten hinter sich hat und sein Programm umsetzen kann. Doch Macrons Bewegung "En Marche!" ist erst ein Jahr alt.In jedem der 577 Wahlkreise wird ein Abgeordneter direkt gewählt - deshalb entscheiden die jeweiligen Kräfteverhältnisse vor Ort. Wenn kein Kandidat im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent bekommt, gibt es eine Stichwahl. Qualifiziert sind alle Bewerber, für die in der ersten Runde 12,5 Prozent der Wahlberechtigten gestimmt haben. Laut zwei Meinungsumfragen liegt "En Marche!" für die Parlamentswahlen national bislang vorn, aber nur wenige Punkte vor den Konservativen und der Rechtsaußen-Partei Front National.