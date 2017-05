Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt am Montag den neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin. Es ist Macrons erster Antrittsbesuch im Ausland. Nur einen Tag vorher, am Sonntag, wird der bisherige sozialistische Präsident François Hollande (62) die Amtsgeschäfte an seinen sozialliberalen 39-jährigen Nachfolger übergeben. Bei dem Treffen im Kanzleramt wird es auch um eine Reform der Europäischen Union gehen.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hält die Kritik des künftigen französischen Präsidenten und anderer am deutschen Exportüberschuss für teilweise berechtigt. "Richtig ist, dass der deutsche Leistungsbilanzüberschuss mit knapp über acht Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu hoch ist", sagte Schäuble dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Allerdings habe der Überschuss keine politischen Ursachen. "Er ist zurückzuführen auf die hohe Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft", sagte er.Unterdessen forderte der Macron-Berater Jean Pisani-Ferry eine intensivere Debatte über die Ziele der Eurozone. "Jeder muss besser verstehen, was die Bedürfnisse der anderen Seite sind und wo die roten Linien verlaufen", sagte der Programmdirektor von Macrons Wahlkampagne bei einer Diskussionsveranstaltung in Brüssel.