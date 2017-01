Banjul. Mit einem letzten Überzeugungsversuch zu einer friedlichen Machtübergabe haben westafrikanische Staatschefs Gambia besucht. Unter dem Druck einer bereitstehenden Eingreiftruppe wollten sie den abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh am Freitag ein letztes Mal dazu drängen, sein Amt ohne Blutvergießen abzutreten. Angeführt wurde die Delegation von Guineas Präsident Alpha Condé. Jammeh soll Berichten zufolge um eine Schonfrist bis 17 Uhr gebeten haben.

Jammeh hatte die Wahl im Dezember verloren. Diese Woche rief er den Notstand aus, um im Amt zu bleiben. Der siegreiche Oppositionskandidat Adama Barrow wurde am Donnerstag in der gambischen Botschaft im Senegal als neuer Präsident des westafrikanischen Landes vereidigt. Er stimmte der Intervention zu.Noch am Donnerstagabend waren Truppen der westafrikanischen Staatengemeinschaft Ecowas eingerückt. Die Intervention wurde am Freitag im Vorfeld der Gespräche auf Eis gelegt. Sollte Jammeh nicht weichen, werde der Vormarsch der Truppen aus Nigeria, Ghana, Togo und dem Senegal fortgesetzt.