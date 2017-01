Machen Ärzte Patienten auf dem Papier kränker als sie sind? Und zwar im Schulterschluss mit Krankenkassen, für die sich das finanziell lohnt? Der Vorwurf besteht länger - jetzt soll ein Gesetz her.

Berlin. Die gesetzlichen Krankenkassen haben die von Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) geplanten Eingriffe in das Selbstverwaltungsrecht im Gesundheitswesen scharf kritisiert. "Wenn bei einem einzelnen Verband etwas grundlegend schiefläuft, dann muss dort gehandelt werden", sagten die Verwaltungsratsvorsitzenden des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), Uwe Klemens und Volker Hansen.Hintergrund sind seit längerem beklagte Unregelmäßigkeiten und Querelen bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Gröhe will mit dem GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz, das derzeit im parlamentarischen Verfahren ist, ganz offensichtlich solche Konflikte eindämmen. Dazu soll das Aufsichtsrecht des Gesundheitsministeriums ausgeweitet werden, unter anderem durch eine "entsandte Person für besondere Angelegenheiten".Klemens und Hansen erklärten nun, die Arbeit des GKV-Spitzenverbandes habe keinerlei Anlass für solche gesetzlichen Eingriffe gegeben. "Wir appellieren an den Gesetzgeber, das Gesetzesvorhaben noch einmal grundlegend zu überdenken. Wenn es überhaupt einer Gesetzesänderung bedarf, dann bitte einer zielgenauen, statt eines Rundumschlages, der auch Unbeteiligte trifft." Der Handlungsrahmen der bewährten Sozialpartnerschaft müsse gestärkt und nicht geschwächt werden.Mitte der Woche hatte die Parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium, Annette Widmann-Mauz (CDU), auf einer Veranstaltung des GKV-Spitzenverbandes erkennen lassen, dass Änderungen an dem Gesetz noch möglich seien, unter anderem bei der "entsandten Person für besondere Angelegenheiten". Die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes, Doris Pfeiffer, verlangte ein klares Bekenntnis der Politik zur Selbstverwaltung.Anders als der Namen vermuten lässt, soll mit dem Selbstverwaltungsstärkungsgesetz in die Rechte der Sozialen Selbstverwaltung eingegriffen und deren Gestaltungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Nach dem Prinzip der gemeinsamen Selbstverwaltung gibt der Staat zwar die Rahmenbedingungen vor, Versicherte und Leistungserbringer - Ärzte- und Zahnärzteschaft, Krankenhäuser und Psychotherapeuten - organisieren die medizinische Versorgung der Bevölkerung jedoch in eigener Verantwortung.Der Vorstand des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch, kritisierte: "Auslöser für dieses Gesetz sind die Vorgänge in der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Deshalb sollte das Gesetz mit all seinen neuen Eingriffsbefugnissen auch nur für die KBV gelten." Die geplante Ausweitung auf die Selbstverwaltung der Kassen sei ein "Paradebeispiel für Überregulierung". Sie führe zu spezialgesetzlichen Regelungen für fünf Spitzenorganisationen des Gesundheitswesens. Andere Sozialversicherungsträger wie die Deutsche Rentenversicherung oder die Gesetzliche Unfallversicherung seien von den Neuregelungen nicht betroffen.