Bad Saarow. Wegen hoher Abgaswerte drängt Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) die Autoindustrie zu einer schnellen Nachrüstung von Diesel-Autos. Die Industrie müsse spätestens im Herbst die Zusage geben, dass sie die Fahrzeuge auf eigene Kosten sauberer mache, sagte Hendricks am Freitag auf der Umweltministerkonferenz in Bad Saarow (Brandenburg). Sonst müsse nach der Bundestagswahl über eine gesetzliche Zwangsmaßnahme diskutiert werden.

Die Konferenz schlug zudem vor, einen Entschädigungsfonds zu prüfen. Der Fonds soll auch dann aufkommen, wenn ein Verbraucher rechtlich keinen Anspruch gegen den Hersteller durchsetzen kann. Im Kampf gegen überhöhte Abgasemissionen an Straßen in rund 80 Städten in Deutschland forderten die Minister zudem vom Bund die Auflage eines Fördertopfes zur Elektrifizierung von Stadtbussen.Thema der Umweltminister war auch der Umgang mit den Wölfen. "Der Wolf kann nicht zur Jagd freigegeben werden", so Hendricks. Tierhaltern müsse aber mit Zäunen oder Schutzhunden geholfen werden.