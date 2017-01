Lob für Donald Trump, kühle Versöhnung mit Kanzlerin Angela Merkel und eine ganz besondere Personalie: Horst Seehofer und die CSU suchen acht Monate vor der Bundestagswahl nach dem richtigen Kurs.

Schnittmenge

München. Nein, das sei kein Zurückrudern, betont Horst Seehofer. Er stehe "zu 100 Prozent" hinter allem, was er in einem Interview über den neuen US-Präsidenten Donald Trump gesagt habe. Und doch sieht sich der CSU-Chef vor einer Parteivorstandssitzung am Montag genötigt, wenigstens inhaltlich auf Distanz auf Trump zu gehen. Nachdem er dessen Arbeitstempo geradezu überschwänglich gelobt hatte, kritisiert er nun das Einreiseverbot für viele Muslime. Und schiebt noch hinterher, dass er und Kanzlerin Angela Merkel in Sachen Trump "keinerlei Probleme miteinander" hätten. Und gleichzeitig hält er zu Merkel Distanz?Tatsächlich hatten es Seehofer und die CSU offengelassen, ob ein Versöhnungstreffen wirklich stattfinden wird - auch wenn intern längst niemand mehr daran zweifelte. Zum Wochenauftakt votiert der CSU-Vorstand nun dafür, Merkel zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin auszurufen. Seehofer wird zitiert, dass er "aus tiefer Überzeugung" für Merkel sei - und nicht nur, weil es niemand anderen gebe. Sie sei zwar kein einfacher Partner, aber in der Sicherheits- und Wirtschaftspolitik voll auf CSU-Linie.Das Spitzentreffen findet nach Angaben Seehofers also statt. Weil es nun eine "ausreichende Schnittmenge" an Gemeinsamkeiten gebe. Weil die Bundespräsidentenwahl und drei Landtagswahlen bevorstünden. Und weil die internationale Lage so unsicher sei wie lange nicht. Das ist die Gratwanderung: einerseits Merkel unterstützen, andererseits - wo nötig - Distanz halten, etwa in der Flüchtlingspolitik, um so viele Wähler am rechten Rand zu binden wie möglich. Von Euphorie für Merkel ist keine Spur. Die Entscheidung für sie sei "logisch, erwartbar und verständlich", sagt Finanzminister Markus Söder. "Aber wir werden noch eine Menge Überzeugungsarbeit in diesem Wahlkampf zu leisten haben, an unserer Basis, und auch bei der Bevölkerung." Deshalb erneuert Seehofer auch die Drohung: ohne Obergrenze keine Koalition. Was CDU und CSU zusammenschweißt, ist auch die neue Lage mit Martin Schulz als SPD-Kanzlerkandidat. Offiziell gibt man sich gelassen: "Das ist nicht Mega-Martin, sondern einfach nur die Gut-20-Prozent-SPD", lästert Generalsekretär Andreas Scheuer. Und doch räumt Seehofer ein, dass es nicht einfacher werde.Insgeheim hofft die CSU vielleicht auf einen ähnlichen Mobilisierungseffekt. Der einstige CSU-Überflieger und ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg wird als Wahlkämpfer angeheuert - ohne die Zusage für irgendeinen Posten nach der Wahl, wie Seehofer betont. Was Trump angeht, da scheinen Seehofer und Guttenberg nicht auf einer Wellenlänge zu sein. Guttenberg hatte gefordert, auf Trumps "krude Vorstellungen" klar, konstruktiv und gegebenenfalls hart zu antworten.