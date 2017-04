Berlin. Zum Start ins Superwahljahr 2017 kam bei Martin Schulz der Fußballer durch. Die CDU von Angela Merkel habe im Saarland das 1:0 gemacht, kommentierte der SPD-Kanzlerkandidat am Wahlabend im März. Kann er nun das Blatt noch wenden und ein 2:1 für sich daraus machen, bevor am 24. September das große Finale im Bund steigt? Am 7. Mai in Schleswig-Holstein und eine Woche später in Nordrhein-Westfalen haben die Sozialdemokraten zwei Staatskanzleien zu verteidigen. Mehr noch als das Küstenland mit seinen Besonderheiten wie einer dänischen Minderheit wird NRW ein bedeutender Stimmungstest. Denn an Rhein und Ruhr lebt mehr als ein Fünftel aller deutschen Wahlberechtigten.

Was steht für die Bundesparteien bei den beiden Landtagswahlen auf dem Spiel? Ein Überblick:Union: Für Kanzlerin Merkel geht es vor allem darum, das Momentum von der Saar zu bewahren. Nach einer herben Niederlagen-Serie in den Ländern holte CDU-Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer dort einen klaren Sieg, der auch der Kanzlerin Luft verschafft hat - bot sie manchen in der Union doch zu wenig Attacke gegen die erstarkte SPD. Im Doppel-Wahlkampf will die CDU-Chefin natürlich Flagge zeigen, elf Auftritte sind geplant. Am Ende kommt es für sie auch darauf an, dass die Resultate den fragilen Frieden mit der CSU nicht gefährden. In Nordrhein-Westfalen steht Spitzenmann Armin Laschet - auch aus Überzeugung - klar für Merkels Kurs in der Flüchtlings-Politik.SPD: Wochenlang berauschten sich die Genossen am Hype um Hoffnungsträger Schulz. Doch nun geht es in den bundesweiten Umfragen nicht mehr nach oben und teils sogar wieder abwärts. Ein rot-rotes Bündnis an der Saar mit Ex-SPD-Chef Oskar Lafontaine war für viele Wähler ein Schreckgespenst. Seitdem redet Schulz lieber von einer Ampel mit FDP und Grünen oder einer von der SPD angeführten Großen Koalition. Verteidigen in Kiel und Düsseldorf die Ministerpräsidenten Torsten Albig und Hannelore Kraft ihre Macht, dürfte das Schulz neuen Auftrieb geben. Nur: In Nordrhein-Westfalen scheint das gar nicht mehr so sicher zu sein wie gedacht. In einer Umfrage für den WDR liegen SPD und CDU plötzlich gleichauf bei 34 Prozent.AfD: Für die AfD ist die Wahl in Nordrhein-Westfalen enorm wichtig. Kann die Partei auch in einem Bundesland punkten, in dem ihr Landesverband stark von Rivalitäten und Richtungskämpfen geprägt ist? Abzuwarten bleibt, wie die Demütigung von Co-Parteichefin Frauke Petry beim Kölner Parteitag am vergangenen Wochenende die Wähler bewegt.Grüne: Die Grünen brauchen dringend Erfolgserlebnisse nach der Schlappe im Saarland und einem Umfrage-Absturz im Bund. Aber es sieht nicht so aus, als könnten sie in Nordrhein-Westfalen als (einziger) Juniorpartner der SPD weiterregieren. In Berlin fürchtet man, die Zusammenarbeit mit Hannelore Kraft sei allzu harmonisch verlaufen. Das habe Profil gekostet.Umso wichtiger ist Schleswig-Holstein, wo die Grünen auf zwölf Prozent hoffen können. Dass sie mit der SPD und der Dänen-Partei SSW weiter regieren können, ist unsicher.FDP: Dass die 2013 aus dem Bundestag geflogene FDP überhaupt noch ein Faktor ist, haben die Liberalen allein ihrem Frontmann Christian Lindner zu verdanken. Gerade warb er im Internet in Unterhemd und Schwarz-Weiß-Optik für seine Partei - ein viraler Hit. In NRW könnte die FDP laut Umfragen mit bis zu zehn Prozent drittstärkste Kraft werden. Mit SPD und Grünen will sie aber nicht ins Bett. Lindner, der nicht nur in Berlin, sondern auch Düsseldorf der Spitzenmann ist, will aber in die Bundeshauptstadt wechseln, wenn es mit dem Bundestags-Comeback klappt. In Kiel ist auf seinen Parteivize Wolfgang Kubicki Verlass. Er kann wie Lindner auf ein starkes Ergebnis hoffen, um dann mit dem Parteichef in die Bundespolitik zu wechseln.Linke: Die Linken müssen in Nordrhein-Westfalen froh sein, wenn sie den Einzug in den Düsseldorfer Landtag schaffen. Das wäre für sie im bevölkerungsreichsten westdeutschen Land ein Erfolg. Nachdem es an der Saar mit dem erhofften rot-roten Bündnis vor allem wegen der SPD-Schwäche und CDU-Stärke nicht geklappt hat, müssen die Linken aber auch froh sein, wenn die Sozialdemokraten in NRW gut abschneiden. Sonst wäre die Option eines rot-rot-grünen Bündnisses nach der Bundestagswahl nicht mehr besonders greifbar.