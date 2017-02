Die Kinderhilfe Afghanistan rettet Menschenleben. Der eisige Winter in dem Krisenland mit massivem Schneefall hat nach Angaben von Dr. Reinhard Erös viele Menschen den Tod gebracht. Die Aktion „Winterhilfe“ liefert nun überlebenswichtiges Material in die Flüchtlingslager im Großbereich Kabul.

Abschiebungen Menschen, deren Asylantrag abgelehnt wird und die auch sonst kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben, können abgeschoben werden. Über den Asylantrag von Ausländern entscheidet zunächst das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Das Ergebnis wird den Betroffenen und der Ausländerbehörde schriftlich mitgeteilt. Sie ist nun für alles Weitere zuständig.



Lehnt das BAMF den Antrag ab, ist der Ausländer ausreisepflichtig. Ihm wird mitgeteilt, dass er innerhalb von 7 bis 30 Tagen in sein Heimatland zurückkehren muss. Zugleich wird ihm die Abschiebung angedroht für den Fall, dass er nicht freiwillig geht.



Zuständig sind dann die Ausländerbehörden in den Ländern. Werden sie eingeschaltet, kann es noch Monate bis zur Abschiebung dauern. Die Behörden sollen prüfen, ob die Betroffenen gesund genug sind für die Reise und ob die Abschiebung durchführbar ist, etwa ein Zielflughafen auch offen ist. Dann werden die Betroffenen an ihrem Wohnort abgeholt. Sie wissen häufig nur, dass sie abgeschoben werden können oder sollen - eine Vorwarnung vor dem konkreten Termin bekommen sie oft nicht. Polizisten kommen dann beispielsweise schon ab vier Uhr morgens und klingeln.



Dramatisch ist es etwa oft, wenn eine Familie mit Kindern abgeschoben wird - das kann auch passieren, wenn diese sich gerade für die Schule fertigmachen. Die Betroffenen dürfen dann einige Habseligkeiten zusammenpacken und werden entweder direkt zum Flughafen gebracht oder erst anderswo mit anderen zusammengeführt, etwa wenn die Behörden eine Sammelabschiebung mit einer Chartermaschine vorbereitet haben.



Am Flughafen sind in der Regel noch Formalitäten zu erledigen, oft versuchen Betroffene, mit ärztlichen Attesten die Abschiebung zu verhindern. Mit an Bord sind dann speziell geschulte Bundespolizisten, "Personenbegleiter Luft". Die Flüge bezahlt Deutschland. (dpa)

Erös: „Dort vegetieren seit über einem Jahr rund 150 000 Menschen unter katastrophalen Bedingungen. Wir konnten bislang mehr als 9000 Personen mit winterfester Kleidung, wärmenden Decken und Lebensmitteln versorgen.“ Die Lager befinden in 2700 Metern Höhe. Der Oberarzt aus Mintraching bei Regensburg flog am Mittwoch nach Afghanistan, um sich vor Ort über die Aktion zu informieren, die noch bis Ende Februar läuft.Weiter geht es auch mit dem Bau von Schulen. Ende Dezember wurde der Grundstein für eine Oberschule der Kinderhilfe gelegt. Im Herbst dieses Jahres soll sie eröffnet werden. Rund 1800 Kinder werden hier unterrichtet. Es ist die bereits 31. Einrichtung dieser Art der Oberpfälzer Hilfsorganisation. Im April erfolgt der Bau eines weiteren Waisenhauses. Die Kinderhilfe Afghanistan ist eine private Initiative der Regensburger Familie Dr. Reinhard und Annette Erös und ihrer fünf Kinder. Dr. Reinhard Erös, Gründer der Kinderhilfe Afghanistan, engagiert sich bereits seit 1987 in der Krisenregion. Im Gespräch mit der Redaktion erläutert der gebürtige Tirschenreuther seine Sicht der Dinge zu den umstrittenen Abschiebungen in das Land.Erös: Die zuständigen Politiker Maas und Thomas de Maizière sind zum einen erfahrene Juristen, darüber hinaus auch Minister in einem christlich geprägten Rechtsstaat, die einen Eid geleistet haben: "Ich schwöre ... die Gesetze des Bundes zu wahren ... meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben." Maas und sein Kollege halten sich also zunächst nur an Gesetze, wenn sie anordnen, dass Ausreisepflichtige unser Land bei Vorliegen aller Voraussetzungen auch tatsächlich verlassen. Damit ist das Problem Abschiebung aber bei weitem nicht gelöst.Denn derzeit drängt sich hier der klassische Konflikt "Recht-Gerechtigkeit-Sinnhaftigkeit" auf. Die Frage also: Muss sich das Recht manchmal vielleicht dem Gerechtigkeitsempfinden der Menschen anpassen oder gilt immer nur das Gegenteil? Gerechtigkeit ist eine moralische, keine juristische Dimension. In unserem Fall bedeutet dies: Sollte der Gesetzgeber Vorschriften besser doch ändern, wenn die Menschen sie aus moralischen Gründen nicht mehr nachvollziehen können bzw. die Vorschriften wegen fehlender Sinnhaftigkeit auch gefährlich für die Betroffenen und schädlich für das Gemeinwohl sind?Ja, es ist ein ganz spezieller Deal, ein Geschäft mit einem "win-win-lose" Ergebnis. Gut für unsere Regierung; sie kann Flüchtlinge jetzt problemlos auch in einen "failed state" abschieben. Gut für die afghanische Regierung; der Klüngel mit den korruptesten Politikern weltweit - so Transparency International - erhält weitere Milliarden Euro geschenkt. Schlecht für die afghanischen Flüchtlinge bei uns: Sie waren vor wenigen Monaten unter Lebensgefahr aus ihrer Heimat geflohen, sind dann in einem Land mit "refugees welcome" angekommen, haben hoch engagiert versucht, sich zu integrieren und werden jetzt wieder in ihr Elend zurück geschickt.Zehntausende Menschen allein in Bayern engagieren sich in der Flüchtlingshilfe, waren und sind erfolgreich bei Sprachkursen und in der Integrationsarbeit. Hunderte bayerischer Mittelständler und Unternehmen haben Flüchtlinge in ihre Betriebe aufgenommen und sie in Praktika und auf Lehrstellen erfolgreich ausgebildet, häufig ohne Unterstützung durch die Politik. Und jetzt soll alles umsonst gewesen sein? Der Frust bei Engagierten ist nicht nur verständlich, er wird vor allem bei den jungen Helfern die Zahl der Politiker-Verdrossenen weiter ansteigen lassen. Und davon gibt es bereits zu viele."Sichere" Gebiete gibt es schon: zum Beispiel der Wakan-Korridor im Nordosten zwischen 3500 und 7000 Meter über dem Meer, die Wüste von Registan im Süden mit Temperaturen von über 50 Grad im Sommer. Wollen wir tatsächlich Menschen dorthin abschieben? Ein normales Leben in Afghanistan ohne existenzielle Angst gibt es kaum mehr. Existenz-Angst herrscht nicht nur wegen der zunehmenden Anschläge - in 31 der 34 Provinzen steuern der IS und Taliban das Geschehen - , der desolate Zustand der afghanischen Polizei und die Hilflosigkeit der Armee, eine dramatisch zunehmende Kriminalität, Arbeitslosigkeit von mehr als 70 Prozent, massive Unterernährung von über einer Million der Kleinkinder, deutlicher Rückgang der Schülerzahlen bestimmen den inneren Zustand im Jahr 2017.Die jungen Männer schämen sich, es nicht geschafft zu haben, obwohl Eltern und Verwandte sich hoch verschuldet hatten, um ihnen die Flucht ins Paradies Europa zu ermöglichen. Viele von den Abgeschobenen landen daher aus Verzweiflung bei den Taliban oder in der Rauschgift-Kriminalität, dem einzig funktionierenden Wirtschaftszweig im Land.Die Stimmen von Würdenträgern, ob Kirche oder anderen gesellschaftlichen Gruppen, sind nur so laut, wie es ihnen die "Lautsprecher" Medien ermöglichen. Wenn man die Anzahl der Talkshows zum Thema Trump mit dem Engagement des Öffentlich-Rechtlichen Fernsehens zum Thema Abschiebung vergleicht, fällt mir ein Wort ein: "Lücken-Presse".Nein, im Gegenteil. Unsere Arbeit vor Ort im Sinne von Fluchtursachen-Bekämpfung ist wichtiger denn je. Wir haben zum Beispiel vor zwei Monaten die Aktion "Winterhilfe" gestartet. Wegen der seit Dezember brutalen Kälte im Land und eines extremen Schneefalls, mit Hunderten von Todesopfern besonders unter Kleinkindern, verteilen wir Winterkleidung, warme Decken und Lebensmittel in den besonders betroffenen Regionen.