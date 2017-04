Beim Frauen-Gipfel werden nicht alle Fragen geklärt: Wie viel Einfluss hat Ivanka Trump auf ihren Vater? Und könnte Merkel davon profitieren? Wer von beiden sich für eine Feministin hält, wird aber deutlich.

Zur Person: Ivanka Trump Ivanka Trump ist das zweitälteste Kind des US-Präsidenten Donald Trump - und liegt dem Vater zweifellos besonders am Herzen. Wie es heißt, hat die heute 35-jährige hochgewachsene Blondine auch ganz besonders großen Einfluss auf ihn, und Trump hat sie prompt als Beraterin ins Weiße Haus geholt. Ihre Interessen gelten vor allem der Förderung von Frauen in der Arbeitswelt und Familienfragen.



Ivanka stammt aus der ersten Ehe Trumps mit dem Ex-Model Ivana, sie wurde am 30. Oktober 1981 in Manhattan geboren. Die Schlagzeilen über die turbulente Beziehung ihrer Eltern und dann die Scheidung, als sie gerade zehn war, haben sie frühzeitig ins Rampenlicht gerückt. Nach einem Ausflug auf den Laufsteg als Teenager wandte sich Ivanka einer Karriere als Geschäftsfrau zu. Sie studierte unter anderem an der renommierten Wharton Business School und legte einen summa-cum-laude-Abschluss hin. Nach zwei Jahren bei einem Immobilienunternehmen stieg sie in die Trump Organization ihres Vaters ein und zu einer Vizepräsidentin des Firmenimperiums auf. Daneben betrieb die glamouröse Ivanka eine eigene Modefirma und Schmucklinie, deren Management sie aber nach Aufnahme ihrer Beratertätigkeit abgab.



Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner gelten heute als "Power-Paar" im Weißen Haus. Sie heirateten 2009 und haben drei Kinder. Kushner ist orthodoxer Jude, Ivanka trat vor der Hochzeit zum jüdischen Glauben über. (dpa)

Bin ich der einzige, der es völlig absurd findet, dass die Bundeskanzlerin jetzt Außenpolitik mit der Tochter von Donald Trump macht? Lars Klingbeil (SPD)

Berlin. Ivanka Trump versucht es zumindest. Die "First Daughter", so ihr offizieller Titel, bemüht sich, bei den Zuhörerinnen eine Lanze für ihren Vater Donald zu brechen. Den US-Präsidenten, der sich gegenüber Frauen so abfällig verhalten hat. Auf dem Podium der internationalen Frauenkonferenz "Women20 Summit" schwärmt die große schlanke Frau, sie sei sehr stolz, dass ihr Vater sich schon seit langem für Familien einsetze. Lautes Aufstöhnen im Saal.Ja, sie habe die "Kritik gehört in den Medien", schiebt Ivanka Trump nach. Es geht um anzügliche, sexistische, herabwürdigende Äußerungen von Donald Trump über Frauen, die Medien im Original verbreiteten oder die in Live-Interviews zu hören waren. Ivanka Trump lächelt das auf der Bühne weg. Aus eigener Erfahrung wisse sie, dass ihr Vater Frauen schätze, auch in der Arbeitswelt. Und so habe er sie auch groß gezogen - und als Beraterin ins Weiße Haus geholt.Die "First Daughter" sitzt in einer Diskussion mit Kanzlerin Angela Merkel, der niederländischen Königin Maxima, Kanadas Außenministerin Chrystia Freeland und der Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde. Thema: Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt und die mögliche Abhilfe. Die Runde beklagt schlechtere Bezahlung für Frauen, Mentalitätsprobleme in der Wirtschaft und Mangel an Chefinnen in Unternehmen. Keine Sorgen einer Milliardärstochter.Merkel (ihr inoffizieller Titel in der eigenen Partei: "Mutti") berichtet über Erfahrungen in der CDU, über die Zeit als Frauenministerin, beklagt sich über trotzige Firmen, die den Ruf nach mehr weiblichen Führungskräften nichtstuend aussitzen. Da fragt die Moderatorin die Kanzlerin, ob sie sich eigentlich als Feministin sehe. Merkel zögert, verzieht amüsiert das Gesicht. "Ehrlich gesagt, ähm, möchte ich, ähm....", setzt sie an. "Ja!", tönt es aus dem Publikum.Doch Merkel bleibt Merkel. Nun ja, sagt sie: "Ich möchte mich auch nicht mit einem Titel schmücken, den ich gar nicht habe." Nachdem Feministinnen wie Alice Schwarzer derart schwierige Kämpfe gekämpft hätten, könne sie sich nicht auf die Erfolge setzen und einfach sagen: "Also ich bin eine Feministin."Gejohle im Saal. "Ich habe keine Angst. Wenn Sie finden, dass ich eine bin, stimmen Sie ab", sagt Merkel. "Aber ich möchte mich nicht mit der Feder schmücken." Viele finden, Merkel sei Feministin. Und die anderen? Frau Trump etwa? Ihr macht die harte Emanzipationsbewegung weniger Identifikationsprobleme: "Ich glaube, ich bin eine Feministin. Ich glaube an die Gleichstellung der Geschlechter."Normalerweise trifft sich Merkel nicht mit Töchtern von Präsidenten zu Polit-Runden. Schließlich kann die mächtigste Frau der Welt direkt mit dem Vater sprechen.. Wieso also sitzt sie überhaupt mit der "First Daughter" bei diesem Frauen-Gipfel? Es wird spekuliert, dass Merkel den Einfluss von Ivanka auf den Vater ausloten will. Wenn sie mit der Tochter gut kann und diese für Themen gewinnt, die den Präsidenten der Vereinigten Staaten weniger interessieren, könnte das womöglich helfen.