Kanzlerin warnt vor Bruch in europäisch-türkischen Beziehungen

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Türkei nach dem umstrittenen Referendum schwere Demokratie-Defizite vorgehalten, aber vor einem Bruch in den europäisch-türkischen Beziehungen gewarnt.

"Wir werden sehr aufmerksam verfolgen, wie die Türkei sich bei der Aufklärung möglicher Unregelmäßigkeiten verhält", sagte Merkel am Donnerstag im Bundestag zu Kritik unabhängiger Beobachter etwa an unfairen Wahlkampfbedingungen. "Mit Klugheit wie mit Klarheit werden wir im Kreise der Europäischen Union darüber beraten, welche präzisen Konsequenzen wir zu welchem Zeitpunkt für angemessen halten." Die Kanzlerin betonte: "Eine endgültige Abwendung der Türkei von Europa, aber auch - und das sage ich mit Bedacht - Europas von der Türkei wäre weder im deutschen noch im europäischen Interesse."Das Thema Türkei dürfte beim Sondergipfel der 27 EU-Staaten ohne Großbritannien am Samstag besprochen werden, sagte Merkel. Nach dem Referendum waren aus einigen Staaten verstärkt Rufe nach einem einseitigen Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gekommen.