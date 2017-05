Dschidda. Deutschland will mit Unterstützung aus Saudi-Arabien einen neuen Vorstoß für ein Ende des Bürgerkriegs im Jemen starten. Bei neuen Gesprächen unter Leitung der Vereinten Nationen könnte Berlin eine Vermittlerrolle einnehmen. "Deutschland hat angeboten, diesen VN-Prozess mit seinen eigenen diplomatischen Möglichkeiten zu unterstützen. Das ist in Saudi-Arabien auf Zustimmung gestoßen. Wir werden jetzt die entsprechende Koordinierungen mit dem UN-Generalsekretär vornehmen", sagte Merkel am Montag bei einem Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Sie habe am Vortag im saudischen Dschidda mit dem Verteidigungsminister und dem Innenminister intensiv über den Konflikt gesprochen und das Thema auch schon vor ihrer Reise mit UN-Generalsekretär António Guterres diskutiert. Im Jemen kämpfen schiitische Huthi-Rebellen, die weite Teile vor allem im Norden des Landes kontrollieren, gegen die international anerkannte Regierung des Landes. Ein von Saudi-Arabien geführtes sunnitisches Militärbündnis bombardiert seit mehr als zwei Jahren Stellungen der schiitischen Huthi-Rebellen im Nachbarland.Merkel bezeichnete ihre Reise nach Saudi-Arabien als sehr sinnvoll. Sie habe sich davon überzeugen können, dass die gesellschaftliche Entwicklung in Saudi-Arabien "insgesamt doch sehr dynamisch läuft". Damit spielt sie auf den Umbau der Wirtschaft an, durch die auch die Rolle der Frauen in Saudi-Arabien gestärkt werden könne, weil sie als Arbeitskräfte gebraucht werden.Ihre nächste Auslandsreise führt Merkel bereits heute nach Sotschi. Bei ihrer ersten Russland-Reise seit Mai 2015 wird die Kanzlerin auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin zusammentreffen.