Aachen. Der Historiker und Publizist Timothy Garton Ash (61) ist mit dem Internationalen Karlspreis ausgezeichnet worden. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte den Briten in seiner Laudatio im Krönungssaal des Aachener Rathauses als "Europas Zeuge, Europas Chronist und Gefährte". Mit "oftmals verblüffender Beobachtungsgabe" habe Garton Ash durch Begegnungen in vielen Ländern "Weltgeschichte im Präsens erlebt", habe buchstäblich "am Küchentisch der Weltgeschichte" gesessen. Garton Ash wurde für sein "herausragendes wissenschaftliches und publizistisches Werk" gewürdigt. Ausgezeichnet wird auch sein Engagement gegen Populismus. Der alljährlich an Christi Himmelfahrt vergebene Internationale Karlspreis zählt zu den bedeutendsten europäischen Ehrungen. 2016 hatte Papst Franziskus den Karlspreis erhalten. Die Verleihung hatte ausnahmsweise nicht in Aachen, sondern im Vatikan stattgefunden.

Dem Festakt ging ein Gottesdienst im Aachener Dom zum Himmelfahrtstag voraus. In seiner Predigt betonte Bischof Helmut Dieser den säkularen Charakter Europas. Die Idee, "dass Staat und Gottesherrschaft strikt zweierlei sind", sei im Evangelium grundgelegt. Mit dem Zitat "Wir respektieren alle Gläubigen, aber nicht unbedingt alle Glaubensinhalte" griff der Bischof eines der von Garton Ash formulierten "Zehn Prinzipien für die Redefreiheit in der digitalen Welt" auf. Man müsse aber selbst ein Glaubender sein, um sich kritisch zum Glaubensinhalt eines anderen positionieren zu können, sagte der Geistliche.